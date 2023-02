Dekan Thomas Holler offiziell in sein Amt eingeführt

Zur Amtseinführung des neuen Dekan Thomas Holler kam Generalvikar Christoph Neubrand in das nördlichste Dekanat der Erzdiözese Freiburg. Sein Vorgänger Gerhard Hauk war im Herbst 2022 in den verdienten Ruhestand gegangen.

Tauberbischofsheim. Im Rahmen eines Vespergottesdienstes ging Generalvikar Christoph Neubrand in seinen Predigtworten auf die aktuelle Entwicklung ein: in den strukturellen Veränderungen der Diözese wird es ab 2026 statt des Dekanats zwei Kirchengemeinden geben. Deshalb stelle sich die Frage, ob es dann noch Sinn mache, jetzt noch einen neuen Dekan zu benennen. Er legte dazu jedoch ein klares Bekenntnis ab: Auch wenn sich langsam die Konturen der neuen Kirchengemeinden abzeichnen, sei für viele diese Entwicklung noch beängstigend, vieles „im Nebel“, deshalb sei gerade jetzt Sicherheit und Stabilität notwendig mit dem Blick: „Wir wollen diese Entwicklung gestalten.“

Diese Dekanate werden für die weitere Entwicklung gebraucht, nicht zuletzt auch als „Scharnierstelle“ für die Projektkoordinatoren und für die Menschen, die diese Sicherheit mit Gott in einer umtriebigen Welt brauchen. Schließlich sind die Menschen in unterschiedlichen Kontexten unterwegs: ehrenamtlich, hauptamtlich, in der Seelsorge, der Verwaltung, im Caritasbereich, in ökumenischer Verbundenheit, alle brauchen den Halt von Christus um „Kirche zu sein“ mit den Begabungen, die jede und jeder einbringen kann. Alle seien aufgerufen, sich einzubringen und mitzugestalten.

Am 20. November 2022 sei Thomas Holler bereits zum Dekan ernannt worden: er sei ihm dankbar, dass er Ja gesagt habe. Schließlich habe er sich nicht darum gerissen, aber er habe Ja gesagt, um der Menschen willen, dass Jesus Christus durch ihn bei den Menschen sein kann. Die Herausforderung sei groß, weil aus dem Dekanat künftig zwei Pfarreien entstehen.

Der Wunsch des Generalvikars war, dass sein Amt auch Segen sei. Neubrand weiter: „Gott will, dass die Menschen im Dekanat Tauberbischofsheim erfahren, Glaube ist nicht etwas für ewig Gestrige, und dass sie vom Glauben überzeugt sind, dass Gott auf unserer Seite ist!“

Höhepunkt war das Segensgebet von Generalvikar Christoph Neubrand für den neuen Dekan Thomas Holler. Auch musikalisch war dieser Gottesdienst mit der Liedauswahl von Julia Kohler (Orgel) und Simone Werner (Flöte) ein Genuss, auffällig war der starke Gesang der vielen Gottesdienstbesucher, die aus dem ganzen Dekanat von Freudenberg bis Krautheim angereist waren.

Eingebracht hatte sich mit den Fürbitten auch der Vorstand des Dekanatsrates, anschließend gab es beim Empfang im Winfriedheim Grußworte (siehe gesonderten Bericht). bk