Berufliches Etappenziel erreicht

Tauberbischofsheim. Einen Grund zum Feiern – trotz Pandemiebedingungen (wenn auch nicht mehr in strengstem Maße) – hatten in diesem Jahr 79 Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen Berufsschule Tauberbischofsheim. Nach zwei beziehungsweise drei Jahren dualer Ausbildung in Schule und Betrieb haben sie ihre Prüfungen bestanden und bekamen nun ihre Berufsschulabschlusszeugnisse überreicht. Besondere Freude bereitete die Tatsache, dass alle zur Prüfung angetretenen Schüler ein positives Ergebnis erzielen konnten.

Ebenso konnte die Übergabe der Abschlusszeugnisse trotz Corona-Pandemie in kleinem Kreise wieder in der Aula stattfinden. Dennoch sind die erbrachten Leistungen nicht geringer zu würdigen – oder wegen der außergewöhnlichen Umstände vielleicht sogar noch höher.

Studiendirektor Udo Mader (Abteilungsleiter Kaufmännische Berufsschule) führte durch das Pro-gramm der Verabschiedungszeremonie, während Carolina Adolf diese mit dem Piano musikalisch umrahmte.

In ihren Grußworten motivierte Ursula Mühleck die jungen Menschen, sich für eine Berufskarriere im heimischen Main-Tauber-Kreis zu entscheiden: „Der Main-Tauber-Kreis freut sich, wenn Sie Ihre Zukunft in unserer Raumschaft planen.“ Beruhigt könnten die Absolventinnen und Absolventen kommende Herausforderungen angehen: „An der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim haben Sie ein gutes Rüstzeug für Ihren beruflichen Weg und für alle kommenden Herausforderungen erhalten. Dieses Wissen ist die Basis für all das, was Sie in Ihrem zukünftigen Beruf leisten müssen und auch leisten können.“ Weiterhin sei die Zusammenarbeit zwischen Schule und Ausbildungsbetrieb beispielhaft und ein Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg aller Betriebe in unserem Land. Mühleck ermutigte, stets neugierig und offen für neue Gegebenheiten und Ideen zu bleiben, ehe beste Wünsche und die Anregung zu lebenslangem Lernen für den weiteren beruflichen Lebensweg ausgespro-chen wurden.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Oberstudiendirektor Robert Dambach zog in seiner Rede Vergleiche zwischen Schulzeit und kommender Fußball-Weltmeisterschaft. Alle Absolventinnen und Absolventen eigneten sich über die letzten Jahre Wissen und das nötige Know-How an. „Damit haben Sie die Vorrunde überstanden und es steht 1:0 für Sie.“ Mit dem anschließenden Einsetzen der erworbenen Fähig-keiten werde der Erfolg freilich nicht ausbleiben und das Viertelfinale erreicht. Gründliches Bemühen und richtiges Fußfassen im Beruf setzte Dambach mit dem Halbfinale gleich. Die gewünschte Anstellung bilde den finalen Torschuss. Wie Sepp Herberger zu sagen pflegte: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Die Absolventinnen und Absolventen sollen stets angriffslustig bleiben, denn mit einer Defensivtaktik und einem trostlosem Null-zu-Null könne man nicht weiterkommen. Beste Wünsche für Gesundheit sowie privaten und beruflichen Erfolg begleiteten die Schüler am Ende dieser Rede.

In der anschließenden Schülerrede, gehalten von Lilian Bartsch und Viktor Tropmann, wiesen die Redner zunächst auf die erschwerten Rahmenbedingungen der letzten Jahre hin. Dementsprechend stolz könnten alle Absolventinnen und Absolventen sein. Daraufhin sprachen sie allen Lehrern ihren Dank aus und verteilten vereinzelt Abschiedsgeschenke.

Studiendirektor Udo Mader dankte dem Schulträger (Main-Tauber-Kreis), den Ausbildern sowie den Lehrern, die durch ihr Engagement den Abschluss unter schwierigen Bedingungen ermöglicht haben. Lockdowns und Wechselunterricht verlangten auch von Eltern und Ausbildungsbetrieben ein hohes Maß an Flexibilität. Durch das Fernlernen seien die Schülerinnen und Schüler durchaus bestens auf das digitale Zeitalter vorbereitet worden.

Die Hauptlast trügen aber selbstverständlich auch in diesem Jahr die Auszubildenden, die nun ins Arbeitsleben entlassen werden. 26 Absolventinnen und Absolventen erhielten für hervorragende Leistungen ein Lob beziehungsweise einen Preis als Auszeichnung. Besonders hervorzuheben sind freilich folgende Absolventen: Celine Röchner (1,0); Johanna Übelhack (1,1); Stefanie Baier (1,1); Timo Kaiblinger (1,2).

Acht Schülerinnen und Schüler erwarben zudem das KMK-Fremdsprachenzertifikat, das ihnen besondere Kenntnisse in berufsbezogenem Englisch bestätigt.

Die erfolgreichen Schüler

Die Absolventinnen und Absolventen mit den jeweiligen Auszeichnungen (P: Preis – Notendurchschnitt 1,0-1,7; L: Lob – Notendurchschnitt 1,8-2,0; KMK: Fremdsprachenzertifikat) und Ausbildungsbetrieben sind:

Bankkaufleute: Philipp König (L); , Philipp Seiber (L); Norman Seidenspinner; Kevin Spitznagel (L), , Siwan Alsalim, (alle Sparkasse Tauberfranken); Lilian Bartsch (KMK), Volksbank Main-Tauber eG; Michelle Grzadzielski (P, KMK); Rebecca Hauf (L), beide Volksbank Vorbach-Tauber eG; Julia Mayer (P), Volksbank Main-Tauber eG; Elisabeth Rein; Lea Sinner, beide Sparkasse Tauberfranken; Viktor Tropmann (KMK), Landesbank Baden-Württemberg; Erika Tschugaew, Volksbank Main-Tauber eG; Leon Walter; Darian Wilhelmi, beide Sparkasse Tauberfranken; Daniel Zäuner, Volksbank Main-Tauber eG.

Fachlagerist: Adreas Leonidas Damir, Kolping Bildungswerk.

Verwaltungsfachangestellte: Angelika Bitsch, Stadtverwaltung Künzelsau; Lara Buhic, Stadtverwaltung Niederstetten; Justin Düll Stadtverwaltung Boxberg; Luis Franzwa, Stadtverwaltung Lauda-Königshofen; Leonie Hahn (L), Stadtverwaltung Wertheim; Simon Hauk, Landratsamt Main-Tauber-Kreis; Erika Henneberg, Stadtverwaltung Wertheim; Luisa Hofmann (L), Stadtverwaltung Tauberbischofsheim; Juliane Ohms (P), Stadtverwaltung Wertheim;

Celine Röchner (P), Stadtverwaltung Tauberbischofsheim; Marius Schmidt (P), Stadtverwaltung Grünsfeld; Nadine Vollrath (P), Stadtverwaltung Lauda-Königshofen; Valeria Weber (P), Stadtverwaltung Weikersheim; Johanna Weiss (P), Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Verkäufer: Verena Baudler, bfz Würzburg gGmbH; Madeleine Diez (P, KMK), Aldi GmbH & Co. KG; Christina Herma (L), Netto Marken Discount AG & Co. KG; Anja Jonov (L), Edeka Markt Jochen Tischer e. K.; Sarah Paul, Lidl VertriebsGmbH & Co. KG; Viktoria Schneider, bfz Würzburg gGmbH; Justin Tobisch, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG; Johanna Übelhack(P, KMK), Dürr Handels KG; Angelina Ziimmermann, Edeka Markt Jochen Tischer.

Kauffrau/ -mann für Büromanagement: Zeynep Bicer, Werbers Backkunst; Alexandra Uta Bundschuh (P), Elektro Kohn; Dogan, Kolping Bildungswerk e. V.; Arife Erciyas, Miyase, Franke Coffee Systems GmbH; Milena Göz, A.M.T. GmbH; Michael Grill, bbg Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH; Michaela Hocho (L), Stadtverwaltung TBB; Kristyna Kotlarova, Inast Abfallbeseitungs GmbH; Madeline-Linda Malki, Autohaus Rhein Tauberfranken; Kate-Joanne Pahl (L), A. M. T. GmbH; Pascal Porcher, Retec water technology; Elena Savelev (L), Hofmann Flachdach GmbH.

Industriekaufleute: Stefanie Baier (P), Mafi Transport Systeme GmbH; Niklas Grumbach (P), Hofmann Naturstein GmbH & Co.KG; Ana-Maria Hub, Ganter Interior GmbH; Timo Kaiblinger (P), Nicole Kalinovski, beide Appel GmbH; Johanna Reichert (KMK), Seubert GmbH & Co. KG; Markus Waidelich, Fabi e. V. Main-Tauber; Malte Walz (KMK), VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG; Luis Weinig, Distelhäuser Brauerei GmbH & Co. KG..

Fachkraft für Lagerlogistik: Jakob Bechthold, team Baumarkt GmbH & Co. KG; Eric Bohn, König & Meyer GmbH & Co. KG; Anton Fröde, Deutsche Everlite GmbH; Kevin Honikel, Spedition Hein GmbH; Aleksej Janzen, Sto SE & Co. KGaA; Tim Kästner, Brand GmbH & Co. KG; Fabien Lemnitz, WEKU KG; Maurice Liebenstein, Naturata Logistik eG; Benjamin Oppelt, Weku KG; Jazmin Rodriguez Gomez, König & Meyer GmbH & Co. KG; Rothenbücher, Schuller Nico GmbH; Aleksandr Rusnicenko, Alpha Techno GmbH; Davut Samsunlu, Michael Weinig AG; Alexander Schäfer, Pink GmbH Thermosysteme; Eduard Schäfer (KMK), Seho Systems GmbH, Söser, Louis (P), Schuller GmbH; Torben Volk, Michael Weinig AG.

Winterprüflinge 2021

Kauffrau/ -mann für Büromanagement: Melissa Weimer, SSI Schäfer Automation GmbH. kms