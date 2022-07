An Leistungen vor der Pandemie anknüpfen

Dienstadt. Die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Dienstadt wurde traditionell im Proberaum abgehalten. Vorsitzender Benedikt Kuhn begrüßte Mitglieder und Gäste.

Die stellvertretende Vorsitzende Janina Hauck blickte zurück auf das vergangene Jahr. Neben einigen Ständchen zu runden Geburtstagen wurden auch weitere Auftritte in Dienstadt absolviert – etwa eine öffentliche Probe in Kooperation mit dem Hund-Verein sowie das neu ins Leben gerufene Adventsblasen. Zudem wurden Auftritte außerhalb des Heimatorts wie ein Platzkonzert in Tauberbischofsheim und der Auftakt der Veranstaltungsreihe „Blasmusik am Sonntag“ im Kloster Bronnbach genannt.

Einige Auftritte vorgemerkt

Vorsitzender Benedikt Kuhn zeigte sich froh darüber, dass in der vergangenen Periode trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie Veranstaltungen stattfinden und auch der Dorfgemeinschaft etwas geboten werden konnte. Ausblickend wies er darauf hin, dass bereits einige Auftritte vorgemerkt sind. Kuhn unterstrich die Bedeutung der regelmäßigen Proben und dankte auch den Aushilfen, die den Verein regelmäßig tatkräftig unterstützten. Dank galt auch dem musikalischen Leiter Johannes Hauck.

Die Ausrichtung des örtlichen Jakobifests 2022 werde in künftigen Vorstandssitzungen von großer Bedeutung sein, um auch in diesem Jahr wieder etwas für die Dorfgemeinschaft Dienstadts zu bieten.

Große Anstrengungen nötig

Der musikalische Leiter Johannes Hauck verdeutlichte, dass man das klare Ziel habe, an die erreichten Leistungen vor der Pandemie wieder anzuknüpfen. Aufgrund dessen seien große Anstrengungen und viel Probenarbeit notwendig. Zwei Jahre Corona seien an niemandem spurlos vorbei gegangen. Hauck freute sich besonders auf die bevorstehenden Auftritte und zahlreiche Anfragen mit steigendem musikalischen Anspruch.

Nach dem Kassenbericht von Roland Geier bescheinigten die Kassenprüfer eine einwandfreie Führung. Der Vorstand wurde daraufhin entlastet.

Ortsvorsteher Falk Meindl lobte die Aktivitäten der Musikkapelle. Er sei sehr froh darüber, dass der Verein trotz zahlreicher anstehender Auftritte zusätzlich das Jakobifest in Dienstadt als einziger örtlicher Verein organisieren werde. Meindl sicherte seine Hilfsbereitschaft zu.