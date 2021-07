Seckach: Nachfolgerin für Hausarzt-Praxis gefunden

Seckach. „Die Nebel lichten sich“, so Bürgermeister Thomas Ludwig, nachdem für die Seckacher Hausarztpraxis Dr. Helmut Bender nun mit Dr. Eddy Yamile Ruiz Gonzales eine Nachfolgerin gefunden ist.

Glückliche Fügung

Die glückliche Fügung sorgte dafür, dass die lange und intensive Suche für die Nachfolge des Seckacher Allgemeinarztes Dr. Bender endlich von Erfolg gekrönt ist. Und das in Person der taffen Ärztin Dr. Eddy Yamile Ruiz Gonzales.

Die gebürtige Kolumbianerin, etwas über 50 Jahre alt und Mutter von zwei erwachsenen Kindern, hat sowohl Jura als auch Medizin studiert und als Ärztin in ihrer Heimat praktische Erfahrungen in einem Krankenhaus, bei einer Ölgesellschaft, in Allgemeinmedizin und bei Behinderten gesammelt. 2001 erhielt sie in Deutschland die Berufserlaubnis vom Regierungspräsidium Stuttgart, 2010 von Magdeburg, 2015 die Approbation als Humanmedizinerin, Bezirksärztekammer Stuttgart und 2017 als Fachärztin für Allgemeinmedizin der Bezirksärztekammer Heidelberg.

Weiter festigte Dr. Ruiz ihr Fachwissen in diversen Arztpraxen und Krankenhäusern, sowie in den Fachbereichen Urologie, Geriatrie, Kardiologie, Orthopädie, Notfallambulanz, Gastroenterologie und Palliativmedizin. Seit Januar 2020 bis Ende September 2021 unterstützt sie die Praxis Dubowy in Krautheim und sie freut sich auf die Übernahme der Bender’schen Praxis in Seckach ab 1. Oktober. Wie Bürgermeister Thomas Ludwig und Dr. Bender ist auch sie dankbar der Meinung: „Der Mensch denkt und Gott lenkt!“ Dr. Bender wollte eigentlich nach 33 Jahren und aus gesundheitlichen Gründen zum Ende Juni seine Praxis übergeben haben, aber weil man „Ärzte und Ärztinnen nun mal nicht backen kann“, freut er sich nun, dass seine kassenärztliche Zulassung und die Approbation unbürokratisch um ein Vierteljahr verlängert wurden, und so seine Praxis im Wohnhaus als Übergangslösung nahtlos am 1. Oktober von Dr. Ruiz übernommen werden kann, bis die geplanten neuen Praxisräume im ehemaligen Empfangsgebäude der Bahn tatsächlich fertiggestellt sind.

Bürgermeister Ludwig ist froh über die diversen „Fügungen“: Nachdem man seit Februar 2020 mit Hilfe von Lisa-Marie Bundschuh von der Stabstelle Kreisentwicklung des Landratsamtes auf der Suche nach Nachfolgemöglichkeiten für die Bender’sche Praxis gewesen war, und diese Dr. Ruiz während deren Beschäftigung beim Mosbacher Gesundheitsamt kennengelernt hatte. So schloss sich der Kreis. Ein weiterer Lichtblick tat sich vergangenen Sommer mit einem neuen interessierten Investor für das Bahnhofsgebäude auf, in dem nun auch großzügige Praxisräume realisiert werden können. Die Planungen des Investors zusammen mit der Gemeinde Seckach sind in vollem Gang. Und schließlich brachte Dr. Yamile Ruiz ihre eigene Dankbarkeit zum Ausdruck gegenüber Lisa-Marie Bundschuh für die Vermittlung, gegenüber Dr. Helmut Bender und seiner Frau Alexandra für das freundliche und kollegiale Miteinander und dafür, dass sie die kassenärztliche Zulassung als Ärztin mit vollem Versorgungsauftrag so schnell erhalten hat. Außerdem teilten ihr die Benders mit, dass die Patienten schon gespannt seien. L.M.