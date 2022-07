Buntes Programm in den Ferien

Seckach. Endlich können die Aktiven der FG „Seggemer Schlotfeger“, die für das Sommerferienprogramm verantwortlich zeichnen, wieder in die Startlöcher treten. Unter dem Motto „Zwei Jahre ist es her, ohne Ferienprogramm wie bisher – nun kommt und macht alle mit, nur mit euch wird der Sommer zum Hit!“ haben sie Programmheft und Anmeldeformular für 20 Aktionen auf ihrer Homepage www.seggemer-schlotfeger.de zum Download bereitgestellt.

Interessierte Eltern müssten die ausgefüllten Formulare im Bürgerbüro des Seckacher Rathauses abgeben. Folgende Aktionen sind während der Sommerferien im „Schlotfeger“-Angebot:

„Schnupperangeln“: Am Samstag, 30. Juli, von 9 bis 12 Uhr am Seckachweiher mit dem Sportanglerverein Seckach. Maximal 15 Teilnehmer, ab 10 Jahre, nicht bei Regen. Kontakt unter sportanglerverein.seckach@gmail.com, Alexander Göttlicher.

„Wir backen ein Biobrot“: Am Montag, 1. August, von 14 bis 17 Uhr in der Bäckerei Fritze-Beck in Großeicholzheim mit maximal zehn Teilnehmern. Kontakt unter kontakt@fritzebeck.de an Selma Troißler.

„Wandern mit Adventure-Herry“: Am Mittwoch, 3. August, von 9.15 bis 17.15 Uhr mit maximal 40 Personen. Treffpunkt ist die Bäckerei Trabold in Seckach – auch bei Regen. Die Wanderung führt über die Tropfsteinhöhle Eberstadt zum Wartturm Buchen, der bestiegen wird, und dann zum Indoorspielplatz Paradiso (Eintritt für alle und Verpflegung für die Kids kostenlos) zum Austoben. Die kostenlose Rückfahrt ist um 17 Uhr, Ankunft bei Bäckerei Trabold gegen 17.15 Uhr. Bitte wetterabhängige Kleidung und Verpflegung für unterwegs mitbringen. Wer nicht die ganze Strecke 12,2 Kilometer wandern will, kann um 11.20 Uhr bei der Eberstadter Tropfsteinhöhle zustoßen (6,5 Kilometer). Kontakt unter adventure-herry@gmx.de, Telefon 0151/31803102.

„Waldolympiade mit Waldrundgang“: Am Donnerstag 4. August von 14 bis 17 Uhr für Kinder von fünf bis 15 Jahre, nicht bei Regen. Mit viel Spaß viel über den Wald erfahren. Kontaktperson ist Armin Walzel, Telefon 0151/14043913.

„Ein Tag auf dem Tennisplatz“: Am Samstag, 6. August, ab 13 Uhr für maximal 20 Teilnehmer ab sieben Jahre auf dem Tennisplatz Seckach. Tennis sill spielerisch kennengelernt werden. Nicht bei Regen. Kontaktperson ist Isabel Erfurt, Telefon 06292/1462.

„Spiel und Spaß bei der Feuerwehr“: Am Samstag, 6. August, von 14 bis 17.30 Uhr. Treffpunkt ist am Feuerwehrgerätehaus des jeweiligen Seckacher Ortsteils. Es werden die Kinder nach Zimmern gebracht. Findet auch bei Regen statt, also geeignete Kleidung mitbringen. Maximal 20 Teilnehmer von acht bis 14 Jahren. Kontaktperson ist Bernhard Korger, Telefon 0160/8202277.

„Line Dance Teil 1 und 2“: Am Montag, 8. August (Teil 1), und Mittwoch, 10. August, (Teil 2) jeweils von 10 bis 12 Uhr auf dem Sportplatz Seckach mit Spaß an Bewegung Tanzen – auch bei Regen. Achtung diese beide Termine bauen aufeinander auf, also bei der Anmeldung beachten. Kontaktperson ist Heidi Köhler, Telefon 06292/1401.

„Wir machen Wienerle“: Am Mittwoch, 10. August, von 10 bis 14 Uhr. Dazu fahren die Ferienkinder gemeinsam mit der Bahn nach Oberschefflenz. Dort geht es per pedes zur Metzgerei Fischer, wo man zusammen Wienerle produziert und natürlich auch verkostet. Abfahrt der Bahn in Zimmern ist um 9.41 Uhr, Seckach 9.44 Uhr, Großeicholzheim 9.48 Uhr. Die Kosten für den Fahrschein werden erstattet. Bitte ein bis zwei Eltern als Begleitpersonen mitkommen. Ansprechpartner ist Richard Kolbenschlag, Telefon 06291/ 416350.

„Windspiele basteln“: Am Mittwoch, 17. August, im Pfarrheim an der katholischen Kirche Seckach von 15 bis 17 Uhr – maximal 25 Teilnehmer ab 5 Jahre, auch bei Regen. Ansprechpartner ist Monika Hoffert unter HoffertMB@online.de .

„Spiel und Spaß mit den Spielern der 1. Mannschaft“: Am Samstag, 20. August von 10 bis 14 Uhr auf dem Sportplatz Seckach. Sportkleidung und Kickschuhe wären nicht schlecht. Maximal 20 Teilnehmer von 6 bis 10 Jahren. Ansprechpartner ist Florian Hirtz, Telefon 0151/57316692.

„Wanderung zum Biodiversitätshotspot“: Am Mittwoch, 24. August von 13 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist das Hallenbad Seckach. Es geht mit dem NABU Seckach-/Schefflenztal und dem Gemeinderat Seckach rund um Seckach bis zum alten Friedhof, wo Christian Thumfahrt das Projekt vorstellt mit abschließender Stärkung bei der Grillhütte. Nicht bei Regen. Kontaktperson ist Thomas Ludwig, Telefon 06292/920111.

„Rund ums Pony“: Am Freitag, 26. August, und Freitag, 2. September, jeweils von 15 bis 18 Uhr lernen bis zu maximal zehn Kinder (8 bis 12 Jahre) in der Bannholzsiedlung 2, wie man Ponys pflegt, versorgt, longiert und reitet. Festes Schuhwerk, lange Hosen, Fahrradhelm und wetterfeste Kleidung werden empfohlen, da dies auch bei Regen stattfindet. Ansprechpartnerin ist Nicole Lorson unter pferdehoefler@gmail.com.

„Ausflug zum Maislabyrinth in Walldürn“: Am Samstag, 27. August, von 10 bis 15.30 Uhr. Abfahrt ist am Bahnhof Seckach, Gleis 3, um 10 Uhr. Wer ein Maxx-Ticket besitzt, soll dieses mitbringen. Genaue Fahrtzeiten werden rund zwei Wochen vorher telefonisch bekanntgegeben. Maximal 25 Teilnehmer, 8 bis 13 Jahre. Nicht bei Regen. Ansprechpartnerin ist Anika Aumüller, Telefon 0173/2868848.

„Boule-Spaß am Nachmittag“: Am Montag, 29. August, von 14 bis 16 Uhr auf dem Boule-Platz beim Dorfgemeinschaftshaus Zimmern. Nicht bei Regen. Wichtig: An Sonnenschutz, Sportklamotten und Verpflegung denken. Maximal zehn Teilnehmer, ab 8 Jahre. Kontaktperson ist Rainer Kampfhenkel, Telefon 06291/929380.

„Insektenhotel basteln“: Am Mittwoch, 31. August, im Gruppenraum der katholischen Kirche Seckach mit maximal zehn Teilnehmer von sechs bis zehn Jahren. Ansprechpartnerinnen sind Monika Kottmüller und Tanja Kaufmann, Telefon 0152/59714145.

„Kegeln – nicht nur was für alte Leute“: Am Donnerstag, 1. September, von 14 bis 17 Uhr an der Kegelbahn SV Seckach mit maximal 17 Teilnehmern zwischen acht und 14 Jahren. Wichtig sind Sportkleidung, saubere Hallenturnschuhe und ausreichend Getränke. Kontaktperson ist Steffi Denninger, Telefon 0157/78812778.

„Jungschartag“: Am Mittwoch, 7. September von 10 bis 14 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in Großeicholzheim mit Kleidung, die schmutzig werden darf. Maximal 40 Teilnehmer zwischen 6 und 12 Jahre. Ansprechpartner ist Pfarrer Ingolf Stromberger, Telefon 06293/370.

„Wildpark Bad Mergentheim“: Am Samstag, 10. September von 9.30 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Sportplatz Seckach mit Sonnenschutz und witterungsgerechter Kleidung. Nicht bei Regen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Maximal 20 Teilnehmer. Ansprechpartner ist Christian Thomaier, Telefon 0152/54258579. L.M.