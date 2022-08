Spaß und Bewegung beim Ferienprogramm

Rosenberg. Mit einer zentralen Aktion die unter dem Motto „Spiel und Spaß mit deiner Volksbank Kirnau eG“ stand und auf dem Sportgelände des SV Osterburken stattfand, beteiligte sich die Volksbank am diesjährigen Ferienprogramm. Insgesamt 53 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus den Gemeinden Ahorn, Ravenstein, Osterburken und Rosenberg nahmen dieses Angebot an und hatten jede Menge Spaß. Die Buben und Mädchen haben sich an den einzelnen Stationen wie Sackhüpfen oder Schubkarren-Rennen mit viel Freude und Ehrgeiz ausgepowert. Danach gab es eine kleine Stärkung und Getränke. Zum Abschluss wurde mit den Mitarbeitern Fußball und „Der Fuchs geht rum“ gespielt. Sowohl die Kinder als auch die Mitarbeiter der Volksbank hatten viel Freude an diesem Nachmittag. Bild: Helmut Frodl

