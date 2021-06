Sommermarkt in Sindolsheim findet statt

Sindolsheim. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause findet der Sommermarkt in der Marktstraße in Sindolsheim am Dienstag, 29. Juni, wieder statt. In Absprache mit den Standbetreibern hat der Ortschaftsrat beschlossen, die seit 1585 bestehende Tradition des Marktes wieder fortzusetzen und aufrecht zu erhalten.

Im Angebot sind unter anderem Kinder und Babykleidung, Spielwaren oder Süßigkeiten und Gewürze. Auf das Angebot von Kaffee und Kuchen muss wegen der bestehenden Abstands- und Hygienerichtlinien verzichtet werden. „Rajas“ Biergarten hat geöffnet. Die Standbetreiber freuen sich auf die Besucher aus der Gemeinde und Umgebung. Bild: helmut Frodl