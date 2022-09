Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Sindolsheim. Langsam kehrt bei den Gesangvereinen und Chören des Sängerbundes Badisch Franken, nach einer mehr als zweijährigen Corona-Pause, wieder eine gewisse Normalität ein, so auch bei der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Sindolsheim. Die Sängerinnen und Sänger trafen sich erstmals zur Singstunde in der neuen Saison, um auch den Ehrungsnachmittag in der Mehrzweckhalle Sindolsheim gesanglich vorzubereiten. Zum Programm gehörten auch Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder Seitens des Vereins und des Verbandes, die eigentlich schon beim vor zwei Jahren ausgefallenen 160-jährigen Vereinsjubiläum hätten stattfinden sollen.

Vorsitzender Werner Vogt blickte in seiner Begrüßung auf die letzten beiden „Corona-Jahre“ zurück, wo der Verein so gut wie keine Aktivitäten und der Chor keine Auftritte hatte. Erst vor wenigen Tagen wurde die Probetätigkeit wieder aufgenommen. Man müsse nach einer so langen Pause, wo man sich nur sehr selten getroffen habe, mit kleinen Schritten zufrieden sein.

Der Vorsitzende ehrte Klaus Martin und Anette Vogt für ihr 20-jähriges Singen in der Chorgemeinschaft mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent. Eine weitere Vereinsehrung gab es für Dirigentin Dagmar Stief, die seit zehn Jahren an führender Stelle im Verein wirkt. Sie übernahm im Februar 2010 die Chorleitung und hätte vor zwei Jahren bereits ihr zehnjähriges Jubiläum feiern können, was nicht möglich war. Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden Iris Frank-Gramlich und Annemarie Riemesch ernannt, die bereits mehr als 40 Jahren dem Chor als aktive Sängerinnen angehören. Auch sie beiden erhielten einen Blumenstrauß.

Der stellvertretende Vorsitzende des Sängerbundes Badisch-Franken, Hubert Heffele übernahm dann die Verbandsehrungen. Er sprach der Chorgemeinschaft ein Kompliment aus für das sehr gute Bild, das sie in der Öffentlichkeit bietet.

Für ihr 25-jähriges ehrenamtliches Engagement, Treue zum Verein und Einsatz für die Gemeinschaft wurden Klaus Martin, Andrea Martin, Ilse Frank, Hermann Pfeiffer und Sigrid Vogt-Obrecht mit der Urkunde des Badischen Chorverbandes sowie der silbernen Ehrenbrosche beziehungsweise Ehrennadel und einer Urkunde des Sängerbundes Badisch Franken ausgezeichnet. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Elfriede Weick, Edith Schumacher, Annemarie Riemesch und Iris Frank-Gramlich mit der goldenen Ehrenbrosche des Badischen Chorverbandes geehrt.

Ehrennadel und Urkunde

Ein halbes Jahrhundert, insgesamt 50 Jahre ist Willi Weidmann aktiver Sänger bei der Chorgemeinschaft. Er erhielt mit vielen Worten des Dankes für sein großes Engagement und seine Verdienste die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes, verbunden mit einer Urkunde.

Der Vorsitzende des Sängerbundes Badisch Franken Wolfgang Runge freute sich dann, noch zwei weitere bedeutende Ehrungen vorzunehmen. In seinem kurzen Grußwort ging er auf das ausgefallene Vereinsjubiläum ein. Das kleine Baulanddorf Sindolsheim habe Geschichte geschrieben, denn hier wurde der Grundstein für die Gründung des Sängerbundes Badisch Franken gelegt. Er bezeichnete den Verein als einen wichtigen Kulturträger in der Gemeinde und bedankte sich zudem für die hervorragende Arbeit die hier geleistet wird.

Für seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde Richard Schöberl und für seine 65-jährige Mitgliedschaft Walter Hodel jeweils mit der goldenen Ehrennadel des Badischen Chorverbandes und einer Urkunde des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet. Runge bedankte sich für das große ehrenamtliche Engagement. Auch vom Verein gab es zusätzlich noch ein Präsent.

Eine weitere Auszeichnung, die silberne Ehrennadel des Sängerbundes Badisch Franken, gab es für den Vorsitzenden Werner Vogt für seine ehrenamtliche Arbeit, denn er übt seit 15 Jahren das Amt des Vorsitzenden aus. Die gleiche Ehrung wurde Christa Häfner zuteil, die ebenfalls seit 15 Jahren als Schriftführerin im Verein tätig ist.

In seinem Grußwort sagte Bürgermeister Ralph Matousek, in den letzten beiden Jahren sei die Corona-Pandemie das dominierende Thema gewesen und legte auch die Tätigkeiten der Vereine lahm. Das Virus hat aber auch viele Veränderungen herbeigeführt, wobei man auch in Sindolsheim die letzte Gaststätte verloren habe. Auch die Vereine treffe der gesellschaftliche Wandel und auch die Lebensbereiche haben sich verändert. Das Singen macht aber weiterhin Spaß und die Chorgemeinschaft ist hier vorbildlich. Endlich ist wieder einmal etwas los, sagte Ortsvorsteher Jürgen Fuchs. Auch er freue sich, dass man heute in froher Runde zu diesem Ehrungsnachmittag zusammengekommen ist. Seit mehr als 160 Jahren gibt es in Sindolsheim Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Spaß und Freude am Chorgesang haben. Fuchs bedauerte, dass das geplante Jubiläumsfest vor zwei Jahren nicht stattfinden konnte. Ohne den Chor würde hier in Sindolsheim ein wichtiger Bestandteil fehlen, der sich in den letzten Jahren zu einem modernen gemischten Chor entwickelte und der das Dorf mit Leben erfülle.

Verabschiedungen

Zum Schluss, so Vorsitzender Werner Vogt, müsse er eine Aufgabe übernehmen, die ihm nicht leicht fällt, und zwar die Verabschiedung von langjährigen aktiven Sängerinnen und Sängern, die sich aus ihrem aktiven Sängerleben unter dem Motto: „Weine nicht, weil es vorüber ist, sondern lächle, weil es so schön war“ aus verschiedenen Gründen verabschieden müssen. Mit einem Präsent und Dank wurden Ilse Frank, Anni Graser, Christa Hodel, Walter Hodel, Lotte Lauer, Heinz Lauer, Andrea Martin, Anni Merz, Ingrid Schlander, Edith Schumacher und Doris Zimmermann verabschiedet.

Der Nachmittag wurde mit drei Liedvorträgen des Chores unter Leitung von Dirigentin Dagmar Stief und am Klavier Edith Schumacher gesanglich mitgestaltet. F