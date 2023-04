Spatenstich für Baugebiet „Wasserstube“

Ballenberg. Der Spatenstich im neuen Baugebiet „Wasserstube“ in Ballenberg folgte am Montag auf den Spatenstich in Erlenbach. Die bauausführende Firma Konrad-Bau erhielt in der Sitzung des Gemeinderates im vergangenen September den Auftrag zum Angebotspreis von rund 470 161 Euro. Mit den umfangreichen Erschließungsarbeiten wurde bereits in den vergangenen Wochen begonnen. Der dortige Baufortschritt ist deutlich zu sehen. Zum Spatenstich begrüßte Bürgermeister Ralf Killian neben den Mitgliedern des Gemeinderates, Ortsvorsteher Clemens Walz, die Vertreter der Firma Konrad Bau sowie des planenden Ingenieurbüros Sack und Partner aus Adelsheim. In den nächsten acht Wochen werden neun Bauplätze erschlossen, so Bürgermeister Killian. Nachdem die Erschließungsarbeiten dort beendet sind, wird die gleiche Firma dann mit der zweiten Erschließungsmaßnahme in Erlenbach beginnen. Kilian hoffe zudem, dass in Ballenberg die Arbeiten termingerecht beendet werden. Bild: Helmut Frodl

