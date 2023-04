Acht neue Bauplätze im Baugebiet „Kirchäcker“

Erlenbach. Der Auftrag für die zweite Erschließung des Baugebietes „Kirchäcker“ hatte der Ravensteiner Gemeinderat in seiner Sitzung im September an Konrad Bau (Lauda-Königshofen) zum Brutto-Angebotspreis von 395 419 Euro vergeben. Es sollen bis zu acht Bauplätze entstehen. Der bestehende Bebauungsplan dient als Grundlage für die vorgesehene Erweiterung. Zum obligatorischen Spatenstich trafen sich neben Mitgliedern des Gemeinderates Vertreter des Ingenieurbüros Sack und Partner sowie Vertreter von Konrad-Bau am Ende der Kornblumenstraße. Bürgermeister Ralf Killian freute sich, dass nun die Bauarbeiten für diese zweite Baugebietserweiterung beginnen werden, die bis zum Sommer abgeschlossen sein sollen. Die Entwässerung erfolgt im soge-nannten Mischsystem. Die Straße hat eine Länge von 110 Metern und wird auf eine Breite von 5,25 Metern zuzüglich eines Gehweges mit einer Breite von 1,50 Metern ausgebaut. Der Bürgermeister wünschte sich einen zügigen Baufortschritt, damit die Stadt in Erlenbach wieder neue Bauplätze anbieten kann. Bild: Helmut Frodl

