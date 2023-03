Martin Hofmann in Oberwittstadt zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Oberwittstadt. Die Jahreshauptversammlung des TSV Oberwittstadt wurde vom Vorsitzenden Martin Hofmann eröffnet. Er begrüßte neben den Mitgliedern die Ehrenmitglieder, Trainer, alle Aktiven sowie Ortsvorsteher Erhard Walz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Totengedenken für die verstorbenen Mitglieder ging es zum Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ über. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden folgende Personen geehrt: Heidi Stern, Simone Leuser, Nicolai Walz, Lukas Weber, Thomas Zorn, Stefan Weber, Christian Albrecht, Christoph Keppler, Benedikt Klingbeil, Christian Kern, Philipp Albrecht Harald Volk und John Mohr.

Für 50 Jahre geehrt

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Erhard Walz, Erhard Albrecht, Karlheinz Walz und Günter Müller geehrt.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel DRK-Ortsverein Assamstadt zog Bilanz René Hügel zum Vorsitzenden gewählt Mehr erfahren Tennisabteilung des TSV Rosenberg Stolz auf die erfolgreiche Jugendarbeit Mehr erfahren

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Hofmann auf die vergangenen und zukünftigen Aktivitäten des Vereins ein. Mit dem Bau einer Lagerhalle läuft derzeit ein großes Projekt. Hofmann ging sowohl auf den sportlichen Teil aller Mannschaften ein, als auch auf die finanzielle Situation.

Zum Ende seines Berichts bedankte sich der Vorsitzende bei seinem Vorstands-Team für die großartige Unterstützung, ebenso beim Sportausschuss, Förderverein, Sportheim- und Hüttenpersonal und ganz besonders beim Platzwart-Team, die unzählige Stunden für den Verein investieren.

Anschließend wurden die Aktivitäten der Abteilung Fußball, Jugendfußball Ravenstein, Damengymnastik und Tischtennis vorgetragen. Tischtennis hat in Oberwittstadt schon lange Tradition. In diesem Jahr feiert die Abteilung ihr 50 jähriges Bestehen. Mit Franz Eberhard und Erhard Albrecht sind zwei Spieler seit der Gründung ununterbrochen für den TSV aktiv. Marco Heckmann trug im Anschluss den Kassenbericht vor, dem folgte der Kassenprüfbericht und die einstimmige Entlastung des Vorstandes, die Kassenprüfer Paul Kern vornahm.

Vor dem Punkt Wahlen übernahm der Vorsitzende Martin Hofmann nochmals das Wort und gab bekannt, dass er nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl zur Verfügung steht. Nach 22 Jahren in verantwortlicher Position möchte er das Amt der nächsten Generation übergeben. Namentlich bedankte er sich bei seinen Weggefährten die ihn all die Jahre tatkräftig unterstützten. Hofmann betonte ausdrücklich die tolle Zusammenarbeit in allen Bereichen.