Höhepunkt war der „Böhmische Konzertabend“

Ballenberg. Einen Rückblick auf ein „Corona-Jahr“ mit nur wenigen Veranstaltungen hielt der Musikverein Ballenberg in seiner Generalversammlung für 2021 ab. Vorstand Julian Retzbach begrüßte die Mitglieder sowie die beiden Ortsvorsteher Clemens Walz (Ballenberg) und Danny Barie (Unterwittstadt).

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder folgte der Tätigkeitsbericht von Schriftführerin Doris Lang. Bedingt durch die Corona-Pandemie war es erst im Juni möglich, wieder mit den Proben zu beginnen. Ein Höhepunkt im Jahr war der böhmische Konzertabend im Gasthaus „Löwen“ in Dertingen. Die letzte Veranstaltung war die musikalische Umrahmung des Gräberbesuchs anlässlich des Feiertags Allerheiligen. Danach mussten die geplanten Termine im Dezember, bedingt durch Corona, wieder abgesagt werden. Anstelle des vorweihnachtlichen Konzertes, so Doris Lang, veranstaltete der Musikverein ein kleines Konzert mit weihnachtlichen Weisen vor der Kirche. Wie die Schriftführerin sagte, hoffte man auf ein wesentlich besseres Jahr 2022. Den ausführlichen Kassenbericht erstattete Daniel Oechsner für die erkrankte Kassiererin Sabine Wozniczka. Die Ausgaben haben die Einnahmen auch im Vereinsjahr 2021 überstiegen. Daniel Straßwiemer, der mit Arnold Stock die Kasse prüfte, bestätigte eine einwandfreie und korrekte Kassenführung. Er beantragte zudem die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Ortsvorsteher Clemens Walz überbrachte die Grüße der Stadt Ravenstein und bedankte sich gleichzeitig für die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Er hoffe doch, dass sein großer Wunsch in diesem Jahr in Erfüllung gehe und das vorweihnachtliche Konzert in der Kirche wieder stattfinden könne. Ortsvorsteher Danny Barie (Unterwittstadt) schloss sich den Dankesworten seines Vorgängers an.

Vorstand Julian Retzbach dankte allen Mitgliedern für die Aktivitäten sowie das gute Miteinander. Er wünschte sich, dass der eine oder andere Jugendliche ein Instrument lernt und den Musikverein musikalisch unterstützt. Auch würde er sich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere ehemalige Musiker wieder in den Verein zurückkehren würde. F