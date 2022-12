Ära von Andreas „Rossi“ Geiger endet

Osterburken. Der FV Elferrat der Stadt Osterburken hielt im „Badischen Hof“ in Schlierstadt seine Jahreshauptversammlung ab. Gleich drei Berichtsjahre standen auf der Tagesordnung sowie turnusgemäße Neuwahlen des Vorstands und eine Satzungsneufassung. Vorsitzender Julian Ehrenfried sagte, aufgrund der Pandemie sei es mehrfach nicht möglich gewesen die Versammlung abzuhalten.

Es folgten die Berichterstattungen aus den Vereinsjahren 2020, 2021 und 2022. Dabei war 2020 noch eine normale Kampagne möglich. Nach dem Umzug am Fastnachtsdienstag war Corona in der Region angekommen und es folgte der erste Lockdown. Für die Narren ging es im Vereinsjahr 2020/2021 nur unter erschwerten Bedingungen weiter. Interne Vereinsfeste und Planungen mussten über den Haufen geworfen werden. Digitale Formate oder ein „Faschenachtsfenster“ in der Friedrichsstraße verbreiteten einen Hauch der Fünften Jahreszeit. Im Sommer 2021 wirkte der FV am Vereinsfest der Borkemer Vereine mit.

Voller Freude steuerte man auf den 11.11.2021 zu, doch die geplante Eröffnung im Innenhof des Römermuseums fiel Corona zum Opfer. Auch eine zweite digitale Ausgrabung mit Verlesung des Jahresmotto ersetze die Eröffnung der Narrenzeit. Die übliche Opening-Party wurde zum Hitradio „Antenne-Wüschele“ umfunktioniert. Die Rathausstürmung am „Schmutzigen Donnerstag“ fand mit einer kleinen Delegation statt, welche auch ausgestrahlt wurde. Am eigentlichen Tag der Prunksitzung wurde die Show „Late Night Borke“ aus dem Baulandhallenstudio gesendet.

Am 30. und 31. Juli wurde das Kastellfest in Kooperation mit den drei befreundeten Borkemer Faschenachtsvereinen bewirtet. Am 11.11.2022 wurden die designierten Präsidenten Dominik Holderbach und Marcel Zimmermann offiziell in ihr Amt gewählt. Damit endete die langjährige und schillernde Ära nach 22 Jahren Präsidentschaft von Andreas „Rossi“ Geiger. Julian Ehrenfried dankte im Namen aller Faschenachter für diese langjährige Treue und das große Engagement. Im Anschluss wurde dann die 440. Borkemer Faschenacht an der Baulandhalle eröffnet.

Auch das Karl Heß Gardetanzturnier am 19. und 20. November in Lauda war wieder ein voller Erfolg. Julian Ehrenfried vermeldete mit der Mitgliederzahl von 300 im Jahr 2022 den erfreulichen Höchststand seit Vereinsgründung.

Es folgte der Bericht der Kassiererin Simone Walz, welche ebenfalls die Berichte über die vergangenen drei Vereinsjahre verlas. Ulrike Kautzmann-Link sowie Anja Eberle bestätigten Simone Walz eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Jürgen Galm führte die Entlastung des Gesamtvorstands durch. Er lobte das vielseitige Engagement im Verein und den kulturellen Beitrag für die Bevölkerung. Die Versammlung bestätigte die Worte des Stadtoberhauptes mit einer einstimmigen Entlastung der Gesamtvorstands.

Auch die Wahlen wurden von Bürgermeister Galm durchgeführt. Hier wurden einstimmig gewählt: Julian Ehrenfried Vorsitzender (Wiederwahl), Rico Genzwürker und (Wiederwahl), Marcel Gallauner (Wiederwahl) als stellvertretende Vorsitzender, Simone Walz Kassiererin (Wiederwahl), Ulrike Kautzmann-Link Kassenprüferin (Wiederwahl), Anja Eberle Kassenprüferin (Wiederwahl), Sebastian Ehrenfried Schriftführer (Neuwahl). Beisitzer: Dagmar Försters-Peters, Sandra Pfeiffer, Christiane Dörr, Simone Trumpp, Birgit Müller, Mario Seewald, Andreas Geiger.

Julian Ehrenfried informierte noch über die anstehenden Termine des Vereins: 14. Januar Opening Party, 7. Januar Ordensfest, 12. Februar Kindersitzung, 16. Februar Schmutziger Donnerstag, 19. Februar Prunksitzung, 20. Februar Rosenmontag, 21. Februar Faschenachtsdienstag und Umzug durch Borke, 22. Februar Aschermittwoch.