„Benno-Rüttenauer-Straße“ in Oberwittstadt wird saniert

Oberwittstadt. Die Bauarbeiten zur dringend erforderlichen Sanierung der „Benno-Rüttenauer-Straße“ in Oberwittstadt haben am Feuerwehrgerätehaus begonnen. Zum Spatenstich trafen sich Mitglieder des Gemeinderates, Mitarbeiter des Bauunternehmens BS-Bau (Schillingstadt) sowie des Büros Sack und Partner und Bauamtsleiter Timo Behm vor Ort.

Wie Bürgermeister Ralf Killian erklärte, habe sich der Gemeinderat mit der Sanierung schon seit Jahren befasst. Nun könne endlich die Umsetzung erfolgen. Der Abwasserkanal musste in Teilbereichen aufgrund des Schadensbildes in „geschlossener“ Bauweise saniert werden. Die Wasserversorgung wird im gesamten Außenbereich erneuert, wie auch die Straße mit einer Länge von 450 Metern. Zudem wird sie eine Breite von sechs Metern und einen zusätzlichen Gehweg von 1,50 Metern Breite erhalten. Die Bauarbeiten werden in drei Abschnitten ausgeführt und sollen im Dezember abgeschlossen sein. Gleichzeitig erfolgt der Ausbau des dortigen Dorfplatzes.

Die Baukosten für die Tiefbauarbeiten belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro. Das Bild zeigt Bürgermeister Killian, Bauamtsleiter Timo Behm, BS-Bau-Geschäftsführerin Marleen Stauch und einige Mitarbeiter sowie Edwin und Daniel Fehr vom Ingenieurbüro Sack und Partner. Bild: Helmut Frodl