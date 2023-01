Verdiente Mitglieder wurden geehrt

Osterburken. Das Dreikönigskonzert des Musikvereins bot den würdigen Rahmen, um langjährige aktive Musikerinnen und Musiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken durch den Verein selbst als auch durch den Blasmusikverband zu ehren. Wie die Vorsitzende Patricia Letzgus sagte, haben die Mitglieder in den letzten drei Jahren keine Ehrung mehr erhalten, weshalb man diese am heutigen Konzertabend nachholen möchte. Das überaus gute Engagement sage viel über ein intaktes Vereinsleben, wie hier beim Musikverein aus.

Geehrt wurden für das Jahr 2020: Fabian Ebelle für zehn Jahre, Leon Fiedler 15 Jahre, Christoph Dörr und Daniela Möhler jeweils für 20 Jahre. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft wurden Sebastian Kurz und Sonja Letzgus und für 45 Jahre Eberhard Dörr und Jürgen Zemmel geehrt.

Eine Ehrung für das Jahr 2021 erhielten für zehn Jahre Sarah Ehrenfried, Marius Zemmel, Hannah Nonnenmacher, Ines Ebelle und Carina Geiger. Für 15 Jahre: Maren Lachmann und Thomas Zemmel. 20 Jahre: Silvia Bühler-Arnold und Nadine Asum. 25 Jahre: Patricia Letzgus. 30 Jahre: Bernd Albrecht, Sigrid Albrecht und Heiko Seewald, der gleichzeitig als aktiver Musiker aus beruflichen Gründen verabschiedet wurde. 40 Jahre: Karl Bernhardt und Dieter Horn. 45 Jahre: Klaus Ebelle, Jürgen Heck und Christian Nafz.

Für das Vereinsjahr 2022 wurde für zehn Jahre Wolfgang Fitz, Melanie Müller für 25 Jahre, Joachim Letzgus für 30 Jahre, Gabi Kromer für 35 Jahre und Johannes Baumann wurde für seine 50-jährige aktive Mitgliedschaft mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet. Auch für das jetzt begonnene Jahr 2023 gab es noch Ehrungen. Miriam Ehrenfried wurde für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft, Dieter Horn für 25 Jahre, Andreas Letzgus 30 Jahre und Michael Schenk für 45 Jahre ausgezeichnet.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Odenwald-Bauland Herbert Münkel (Schloßau) bedankte sich für die Einladung zu diesem Neujahrskonzert und überbrachte die Grüße des Präsidiums und des anwesenden Ehrenpräsidenten Gerhard Münch.

Für ihn sei es eine ehrenvolle Aufgabe, verdiente Musikerinnen und Musiker Seitens des Blasmusikverbandes zu ehren. Mit der silbernen Ehrennadel des Bundes deutscher Blasmusikverbände wurden Melanie Müller und die Vorsitzende Patricia Letzgus für ihre 25-jährige und mit der goldenen Ehrennadel wurde für seine 40-jährige aktive Tätigkeit Dieter Horn ausgezeichnet.

Eine besondere und außergewöhnliche Ehrung gab es für den aktiven Musiker an der Posaune, Johannes Baumann, der sich seit 50 Jahren aktiv in der Stadt - und Feuerwehrkapelle engagiert, dieser dient und um sie verdient machte. Das seien rund 13 800 geleistete Stunden.

Herbert Münkel dankte den Geehrten abschließend für ihre langjährige Treue zur schönen Blasmusik und überreichte neben einer Ehrenurkunde auch die entsprechende Ehrennadel.

Workshop geplant

Zum Abschluss gab der Vorsitzende noch einige Informationen aus dem Blasmusikverband. Die Jahreshauptversammlung findet am Sonntag 26. März, in Mudau statt. Zudem ist ein Workshop „Alle Register an einem Tag“ geplant und die Zeitschrift Blasmusik wird jetzt für alle Mitglieder online zugänglich gemacht. F