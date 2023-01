Ein musikalischer Leckerbissen

Osterburken. Einen musikalischen Leckerbissen war das Dreikönigskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken unter der Leitung von Dirigentin Patricia Letzgus, das in diesem Jahr nach zwölf Jahren wieder klassisch am Dreikönigstag in der geschmückten Baulandhalle stattfand. Rund 250 „Freunde der konzertanten Blasmusik“ waren zu diesem Abend gekommen, die von der Vorsitzenden begrüßt wurden, darunter auch die Vorsitzenden der Osterburkener Vereine, die Mitglieder des Gemeinderates sowie Vertreter der befreundeten Nachbarvereine. Ein Willkommensgruß galt Bürgermeister Jürgen Galm sowie dem Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Odenwald-Bauland Herbert Münkel (Schloßau), der die Ehrungen des Verbandes vornahm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abwechslungsreiches Programm

Mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ eröffneten die Musikerinnen und Musiker das abwechslungsreiche Programm. Ein Willkommen entbot auch die Musikerin Sigrid Albrecht, die wie immer sehr informativ durch den Konzertabend führte und betonte, dass die Stadt - und Feuerwehrkapelle nach drei Jahren das erste Saalkonzert spielte.

Nachdem man im Juli vergangenen Jahres das Sommerkonzert mit vielen modernen Musikstücken veranstaltete, habe man sich Gedanken gemacht, welche Musikstücke für das Jahreskonzert in Frage kommen könnten. Herausgekommen sei ein abwechslungsreiches Programm mit jeder Menge musikalischer Leckerbissen über die Polka bis hin zu Programm-Musikstücken und Highlights aus Musicals und Filmen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Museumskonzerte Musikalische Gattungsgrenzen spielend überwunden Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Weihnachtskonzert Gommersdorf: Klassisches und Beschwingtes zur Einstimmung auf das Fest Mehr erfahren

Beim nächsten Stück „Schmelzende Riesen“ setzt sich Komponist Armin Kofler musikalisch mit dem Thema Klimaerwärmung auseinander. Das Werk begann mit einem ruhigen, majestätischen Teil, der die Erhabenheit der Gletscher widerspiegelte. Im schnellen Mittelteil wird die spannende Fahrt mit einem Schlittenhundegespann über die Weiten der Arktis beschrieben. Auch die Musikerinnen und Musiker ließ dieses Thema nicht kalt, sie setzten sich musikalisch mit diesem Lied auseinander, das sie in Perfektion spielten.

Gerne spielten die Musikerinnen und Musiker das Glenn Miller Medley, das von Nairo Iwai arrangiert wurden. Neben den bekannten Liedern wie „Little Brwon Jug“ „In the Mood“ „Tuxedio Patrol“ und „Moonlight Serenade“ wurden die verschiedenen Solopassagen von Dr. Christian Nafz, Gabi Kromer, Daniela Möhler und Sigrid Albrecht gespielt, wofür es „Beifall auf offener Szene“ gab.

Ans Meer entführt

Nach den Vereins - und Verbandsehrungen (siehe Artikel unten) wurde das musikalische Programm mit der „Tritsch-Tratsch-Polka“, ein Werk des österreichischen Kapellmeisters und Komponisten Johann Strauß (Sohn) fortgesetzt, der diese Schnellpolka 1858 komponierte. Am Ende des ersten Konzertteils wurden die begeisterten Besucher vom Bauland ans Meer entführt, wo man auf dieses blicken und die Gedanken schweifen lassen kann. Mit dem Konzertwalzer „Ein Abend am Meer“ setzten die Musikerinnen und Musiker den Wunsch und die damit verbundenen Stimmungen um. Dieser Walzer, so Sigrid Albrecht in ihrer Anmoderation, stammt aus der Feder des tschechischen Komponisten Vaclav Vacker.

In diesem Walzer wechseln sich verträumte, weiträumige Melodien mit kurzatmigen hellen Ideen in Dur ab. Auch für dieses Stück gab es viel Beifall.

Der zweite Teil begann mit „Alte Kameraden“, jedoch in einer modernen „Swing-Version“ gespielt. Mit einzigartigen Melodien wusste die Stadt- und Feuerwehrkapelle dann zu begeistern, denn sie spielte mit dem Potpourri „Queen in Concert“ die größten Hits der Gruppe wie „We will rock you“ „Bohemian Rapsody „Another one Bites the Dust“ und zum Abschluss „We are the champions“. Auch für diese einzigartigen Melodien gab es spontanen Beifall, wie auch beim nächsten gespielten Stück „Gabriels Oboe“. Diese großartige Melodie wurde von Ennio Morricone für den Film „The Mission“ komponiert. Die Melodie wurde unter anderem auch bekannt unter dem Namen „Nella Fantasia“ im Original als Solo für Oboe. Tanja Müller-Gehrig spielte diese wunderbare Interpretation am Sopransaxophon.

Auf das nächste Musikstück „Selections from Aladdin“ hatten sich nach den Worten von Sigrid Albrecht die Musikerinnen und Musiker besonderes vorbereitet, denn sie waren nach Stuttgart gefahren, um sich das Disney-Musical Aladdin anzuschauen und sich in die magische Welt des Orients entführen zu lassen. Sie folgten zwar nicht mit dem fliegenden Teppich durch die Baulandhalle, aber sie verzauberten die Zuhörer mit der „Selections from Alladin“ mit Musikstücken „Arabian Nights“, „One Jump Ahead“ oder „Weedding Announcement“.

Mit dem Stück „Musique a la carte“ wurde bereits das Ende des Jahreskonzertes eingeleitet. Nach lang anhaltendem Beifall und „Standing Ovations“ gaben die Musikerinnen und Musiker noch zwei Zugaben. Zunächst spielten sie den traditionellen Radetzkymarsch in einer Neubearbeitung von Siegfried Rundel. Mit dem jüdischen Volkslied „Shalom Alechem“, welches übersetzt „der Friede sei mit dir“ heißt, setzte die Stadt und Feuerwehrkapelle abschließend noch ein wichtiges Zeichen für den Frieden und wünschte, dass sich dieser alsbald in der Welt wieder einstellen möge.

Nach Worten des Dankes durch die Vorsitzende und auch durch Sigrid Albrecht beglückwünschte Bürgermeister Jürgen Galm die Kapelle für ihr gelungenes Konzert. Der Besuch zeigt eine große Verbundenheit mit dem Verein. Es sei eine Freude und ein Genuss gewesen, bei diesem Abend anwesend sein zu dürfen. Man freue sich schon auf die geplanten musikalischen Veranstaltungen in diesem Jahr. F