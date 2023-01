Gelungener Start ins Jubiläumsjahr

Schonach/Münster. Die Herrgottstaler Musikanten – vormals Musikverein Münster – feiern in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Mit einem Ehrungsabend begann in Schonach nun die Veranstaltungsreihe zum Jubiläumsjahr, zu der Vorsitzender Florian Reinhard auch zahlreiche Ehrengäste begrüßte.

In seiner Jubiläumsrede schweifte der „Präsident“ sowohl zurück, blickte aber auch in die Zukunft. Der Grundgedanke zur Gründung eines Musikvereins sei im Juli 1962 auf dem Sängerfest in Freudenbach mit den Kapellen aus Großharbach und Equarhofen entstanden, die als Vorbild gedient hätten. Es habe lediglich bis 15. Februar 1963 gedauert, ehe der Wunsch in Erfüllung gegangen sei.

Auf Initiative von Lehrer Hörner seien im Januar rund 20 Interessenten im Heim an der Schule zusammengekommen, um über eine Gründung zu sprechen. Alle hätten einmütig den Willen gehegt, so bald wie möglich dem Wunsch nachzukommen. Nachdem auch die Frage mit dem Creglinger Kapellmeister Erich Strauß für ein Engagement geklärt gewesen sei, sei es zur Gründung gekommen.

Stolze Musikanten

Nach 60 Jahren seien alle stolz, dass diese Erwartung 60 Jahre toll gepflegt worden sei. Eine Alteisensammlung kurz nach der Gründung habe die ersten 400 Mark zur Anschaffung von Instrumenten eingebracht.

Die bereits legendären „Seefeste“ und Traditionsfeste wie Starkbier- oder Brunnenfest sorgten seit Jahren für entsprechende Einnahme. Von den Gründungsmitgliedern besuche noch heute Wolfgang Gillig voller Freude die wöchentlichen Musikproben regelmäßig.

„Wir dürfen aber auch optimistisch in die Zukunft blicken, denn nur wenige Musikvereine erfreuen sich solch einer Zahl an Jungmusikern“, rief der Vorsitzende seinen 31 Musikern zu. Die Herrgottstaler Musikanten zeigten großes Engagement in der Jugendarbeit. Zurzeit befänden sich fünf Jungmusiker in der Ausbildung. Die Hauptaufgabe solle natürlich weiter die Erhaltung, Pflege und Förderung der Volksmusik sein. Mit dem umfangreichen Vereinsleben sorgten die Mitglieder aber auch für eine ausgezeichnete Kameradschaft, bei der die Geselligkeit sowohl bei Auftritten als auch Proben auf keinem Fall zu kurz komme.

Das bestätigte auch Wilhelm Hörber, ein Mann der ersten Stunde, denn die Unterhaltung und Geselligkeit sowie Harmonie zwischen Jung und Alt beflügelten ihn, möglichst immer zu den rund 60 Musikproben im Jahr ins Gemeindehaus zu kommen.

Ortsvorsteher Otto Busch bedankte sich im Namen der Ortschaftsverwaltung Münster bei der gesamten Truppe für die hervorragende Weise, wie sie Münster nach außen vertrete. Ihm sei es nicht bange um die Jubiläumskapelle, denn es sei der richtige Weg eingeschlagen. „Schön, dass es euch gibt“, waren seine abschließenden Dankesworte an die Musiker.

Bürgermeister Uwe Hehn bewundert vor allem den Zusammenhalt und vermutet hierzu den Grund für den außergewöhnlichen Erfolg. Mit der Bitte „Macht weiter so“, bedankte er sich gleichzeitig für eines der Aushängeschilder Creglingens.

Martin Dasing, Kreisverbandsvorsitzender des Blasmusikverbandes Hohenlohe, meinte, dass die Musik nicht aus Fernseher, Radio oder Steckdose komme, sondern von den schaffenden Musikern auf der ganzen Welt. Dazu zähle er auch in vorbildlicher Weise die Herrgottstaler Musikanten, von denen jeder einen großen Teil seines Lebens der Musik widme.

Tolles Engagement

Vorsitzender Florian Reinhard bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen sowie „Kapellmeister“ Heike Dreher an der Spitze für das tolle Engagement, das sie aufbrächten. Dirigent Dreher erklärte, dass es ihm sehr viel Spaß und Freude bereite, mit der Kapelle zu arbeiten. Melanie Nölp und Mark Müller war es vor der Ehrung verdienter Mitglieder vorbehalten, sich im Namen aller beim Vorstand neben einem kleinen Präsent vor allem mit anerkennenden Worten bei Florian Reinhard und seiner Stellvertreterin Anja Pehl für ihren außergewöhnlich großen Einsatz zu bedanken.

Die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag finden mit einem Sommerfest ihre Fortsetzung, ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.