Osterburken. In diesem Jahr fand zum ersten Mal ein schulübergreifendes Tischkickerturnier in Osterburken statt. Nach den schulinternen Vorrunden war am Dienstag der große Finaltag an der Realschule Osterburken. Teams der Gemeinschaftsschule Schule am Limes, der Realschule Osterburken und des Ganztagesgymnasiums Osterburken traten gegeneinander an, und jede Jahrgangsstufe kürte ein Siegerteam. Für einen korrekten und fairen Spielverlauf sorgten Mitglieder der Tischfußballfreunde Neudenau, die als Schiedsrichter das Turnier beaufsichtigten. Die Realschule Osterburken holte sich die Pokale der Jahrgangsstufen 5 und 6, die Gemeinschaftsschule Schule am Limes den Pokal des Jahrgangs 7 und das Ganztagesgymnasium die Pokale für die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10. Die Oberstufe des Ganztagesgymnasiums trat gegen die Lehrkräfte-Teams der Realschule und der Schule am Limes an, und der Pokal für diese Partie ging an die Kursstufe II des Ganztagesgymnasiums Osterburken. Anerkennende Worte gingen an die SMV-Teams und Lehrkräfte der drei Schulen für die Organisation des Turniers, sowie an Sandy Hartmann (8a), Linda Pfaff (7b) und Nelio Köhler (9a) für die Moderation und Technik. Bild: Schule am Limes

