Drei Tage um die Pokale geschossen

Osterburken. Mit den Siegerehrungen am, Sonntag für den Bereich Schwarzpulver und Westernwaffenschießen, sowie der Siegerehrung im Bevölkerungsschießen am Montag endete das viertägige Schützenfest des KK-Schützenvereins Osterburken in „Roschall-City“. Über den Zeitraum wurde außerdem der traditionelle Trapperlauf sowie ein Bogenturnier auf einem 3-D Bogenparcours vom „Kellerlädle“ durchgeführt.

Musik zum Auftakt

Mit Country- und Westernmusik wurden die Festbesucher am Freitagabend von „Old HAG“ und am Samstagabend der „Flat Iron Band“ unterhalten. Höchstleistung erbrachte wieder einmal das Bewirtungsteam im Festzelt, bei der Verköstigung der Festgäste.

Verschiedene Disziplinen

In verschiedenen Disziplinen konnten sich von Freitag bis Sonntag die Trapper und Westernfreunde auf 25, 50 und 100 Meter mit ihren historischen Vorderladern und Westernwaffen messen.

Vom Oberschützenmeister Thomas Hefner und Sportleiter Michael Philipp wurden die Gewinner im Rahmen der Preisverleihung am Sonntagnachmittag geehrt.

Unterstützt wurden sie hierbei durch den von den Anwesenden bereits am Freitag gewählten Sheriff, Thomas Klein und seinen beiden Deputys Hans Fischer und Chris Hoskins.

In der Disziplin Laufender Büffel gewann am Freitag Carina Eppinger mit 47 Ringen, gefolgt von Karlheinz Mühl und Josef Eppinger, am Samstag Thorsten Niedermeyer ebenfalls 47 vor Carlos Bächle und Wilfried Schumacher. Am Sonntag holte Michael Grothe Platz 1 mit 43 vor Ingo Voges und Carina Eppinger Platz Eins. Laufender Büffer mit dem Unterhebel gewann ebenfalls Torsten Niedermeyer.

Den Wettbewerb Wurftauben Trap Perkussion gewann Karl Brenner mit fünf Tauben. Der Damenpokal Vorderladergewehr ging mit 48 Ringen an Carina Eppinger vor Winonan und Petra Winkler. Der erste Platz mit dem Dienstgewehr auf 100 Meter ging an Ingo Voges mit 45 Ringen vor Alfred Heger und Björn Hepfer. Die Ehrenscheibe mit der Kurzwaffe holte sich Torsten Niedermeyer von der Sgi Ketsch, die Ehrenscheibe Gewehr ging an Carina Eppinger vom SV St. Leon.

Gewehr verlost

Als Sonderpreis wurde unter den gestarteten Schützen beim Unterhebelschießen ein Gewehr verlost. Während der erste Gewinner von dem Gewinn zurücktrat und ein weiterer gezogener Gewinner nicht anwesend war, wurde die Waffe Hans Jauernek von der Sgi Schwäbisch Hall zugelost. Beim Bevölkerungspreisschießen mit dem Luftgewehr um die Wanderpokale der Vereins-, Firmen-, Damen- und Behördenmannschaft nahmen insgesamt 42 Mannschaft teil. 33 aus Osterburken, sechs aus Bofsheim und drei aus Hemsbach. Die stärksten Abordnungen stellten die Pferdefreunde mit sieben und KKI, AZO und Waldhütte Bofsheim mit vier und Steuerbüro Hutter mit drei Mannschaften. Mit 103 Ringen schoss Manuel Schneider von Pferdefreunde 7 das Bestergebnis.

Die Pokalverleihung wurde durch den Oberschützenmeister Thomas Hefner vorgenommen.

Die Ergebnisse der Wettbewerbe im Einzelnen: Beim Damenpokalschießen nahmen insgesamt neun Mannschaften teil. Die Damenmannschaft des Musikvereins belegte den ersten Platz mit 333 Ringen und somit nur einem Ring Vorsprung vor der Mannschaft vom Steuerbüro Hutter. Den dritten Platz belegte Flexsabo mit 327 Ringen.

Viele Mannschaften dabei

Am Wettbewerb um den Vereinspokal nahmen 17 Mannschaften teil. Hier nahm die Mannschaft Pferdefreunde VII mit außerordentlichen 373 Ringen den Pokal entgegen. Den 2. Platz belegte mit 352 Ringen Pferdefreunde VI mit 352 vor den letzten Gewinnern, der Mannschaft DODO Avengers Airsoft mit 351 Ringen.

14 Mannschaften gingen für Firmen an den Start. Erneut konnte sich hier die Mannschaft vom Steuerbüro Hutter den Pokal sichern, mit 352 Ringen, vor AZO-Ausbildung II mit 341 und der Kanzlei Heinemann mit 335 Ringen. Lediglich zwei Mannschaft stritten sich um den Behördenpokal. Hier hatte die Mannschaft vom Ortschaftsrat Hemsbach mit 326 Ringen die Nase vor dem Gemeinderat Osterburken mit 300 Ringen.

Beim Pokalwettbewerb um den „Besten Schuss“ (grüne Scheibe) schossen von 168 Teilnehmern 20 eine 10. Den 3. Platz belegte Christian Hauck von den Drohnenfreunden Hemsbach mit 84,2 Teiler und den 2. Platz Matthias Mieth vom Ortschaftsrat Hemsbach mit 82,1 Teiler. Sieger beim diesjährigen Pokalschießen wurde mit einem 58,6 Teiler Ulrike Stieber von der Mannschaft Waldhütte Bofsheim IV.

Gute Beteiligung

Eine gute Beteiligung erfuhr das Bevölkerungspreisschießen ohne aktive Schützen mit 79 Teilnehmer. Hier konnte sich bei Wertung der zwei besten abgegebenen Schüsse je Schütze Alexandra Hemmerich mit einem Gesamtteiler von 87,7 den ersten Platz und somit einen 50-Zoll-Fernseher sichern. Auf den Plätzen folgten Ulrich Kelleter, Michael Himpel und Oliver Landvoigt. Sieger beim Seniorenpokal am Nachmittag wurde mit einer 9 Christian Komender, beim Preisschießen der Senioren belegte Josef Schmitt Platz 1mit 40 Punkten.

Engagement gelobt

Zum Abschluss bedankte sich der Oberschützenmeister Thomas Hefner bei allen Helfern, insbesondere denjenigen, die nicht Mitglieder des Vereins sind und ohne deren Hilfe eine Durchführung dieser Veranstaltung mit extrem großen Aufwand nicht mehr möglich wäre.