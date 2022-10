Römerspielplatz „Neptun“ in Osterburken entsteht

Obwohl der Nebel der nahe gelegenen Kirnau sich noch über den Parkplatz der Baulandhalle zog, war auf dem ehemaligen Bouleplatz am Mühlkanal in Osterburken schon viel los – und das bereits seit 8 Uhr früh. Seit vergangenem Donnerstag werden dort nämlich die Spielgeräte für den Römerspielplatz „Neptun“ aufgebaut. Am Dienstag waren neun Freiwillige dabei, darunter auch Bürgermeister Jürgen Galm,

...