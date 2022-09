Modernisierung abgeschlossen

Roigheim. Die Gemeinde Roigheim, die Gemeinde Seckach, die Stadt Adelsheim und die Stadt Osterburken bilden zusammen den Zweckverband „Gruppenkläranlage Seckachtal“, die gemeinsam eine Kläranlage, welche sich auf Gemarkung Roigheim direkt an der Seckach In der schlechten Au 2 in 74255 Roigheim befindet, betreibt. Ende 2017 wurde mit einer aufwendigen Sanierung der Anlage begonnen, die die über 40 Jahre alte Anlage auf den neuesten Stand der Technik bringt.

Nach circa fünfjähriger Bauzeit und einem Investitionsvolumen von rund 18 Millionen Euro konnte die Erweiterung und Modernisierung der Verbandskläranlage in Roigheim 2022 abgeschlossen werden.

Aus diesem Anlass ist die Bevölkerung eingeladen, sich am Sonntag, 25. September, von 11 bis 16 Uhr einen Eindruck zum über die Region hinaus bedeutenden Bauwerk zu verschaffen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen und auf modernste Technik zu werfen. Hierzu finden Führungen mit dem Klärmeister um 11.30, 13.30 und um 15.30 Uhr statt.

Für die Kinder sind eine Hüpfburg sowie ein Spielmobil aufgebaut.

Der Kleintierzüchterverein sorgt für Getränke und Verpflegung.