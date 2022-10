Kletterlabyrinth, Hüpfburg, Leseecke

Osterburken. Leuchtende Kinderaugen sind das Ziel des Vereins „Spielplatz Piraten“ aus Buchen. Wie viel Übung Initiator Florian Pfannenschwarz und seine Mitstreiter darin inzwischen haben, stellten sie am Mittwoch unter Beweis.

Auf dem Parkplatz vor der Baulandhalle in Osterburken war die Piratenschiff-Hüpfburg vor Anker gegangen. Schnell fanden sich Kinder ein, die es nicht erwarten konnten, sich auf dem Schiff auszutoben.

Der „HoffeExpress“, das Fanmobil der TSG Hoffenheim, hatte eine kleine Hüpfburg aufgebaut. Hier sprangen ein paar „Zwerge“ um die Wette. „Die Piraten, die Piraten, schießen heute aus Versehen mit Tomaten“, schallte es aus der Lautsprecherbox über den Platz.

Einen Höhepunkt stellten die Auftritte des Zauberers Thilo Schoppe dar. Mit zahlreichen Versprechern, Knotentricks und dem Verschwinden in einem überdimensionalen Luftballon kam Schoppe in mehreren Aufführungen gut an. Nach den Showeinlagen zerstreuten sich die Kinder. Die Beliebtheit des Kletterlabyrinths war an den zahlreichen Turnschuhen davor zu erkennen. Die Leseecke diente zum Verschnaufen. Der „HoffeExpress“ unterhielt die älteren Kinder mit Spielen rund um das Thema Fußball. So bestand beispielsweise die Möglichkeit, die Schießgeschwindigkeit zu messen. Vor der Activity-Wall im Hoffe-Lkw, bei der die Kinder möglichst schnell die in verschiedenen Feldern angezeigten Lichtpunkte berühren mussten, bildeten sich immer wieder Warteschlangen.

Das Team der „Spielplatz Piraten“ hatte alle Hände voll zu tun mit der Betreuung sowie der kulinarischen Versorgung der Kinder.