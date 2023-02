Junge Künstler bei der Seniorenfaschenacht

Osterburken. Zur Fastnachtsfeier des Seniorenkreises Osterburken im Bernhardusheim fanden sich wieder fröhlich gestimmter Senioren ein. Dieter Linhart begrüßte namens des Seniorenkreises die Gäste und stimmte das Geburtstagsständchen für die Geburtstagskinder des Vormonats an, denen Glückwünsche galten. Zuerst ging es jedoch um die eigentliche Stärkung bei Kaffee, Faschingskrapfen und belegten Brötchen bei Erzählen und gemütlicher Unterhaltung. Tische und Saal waren närrisch vom Vorbereitungsteam geschmückt worden.

Mit dem Borkemer Faschnachtslied „Ja Borke gibt’s nur einmal“ wurde der Faschingsreigen eröffnet. Aus den Vorjahren bekannte junge Gäste hatten sich zum Vortragsbesuch angesagt: Begonnen wurde mit den Kindern des Osterburkener Kindergartens St. Martin, allesamt in lustigen Kostümen gekleidet. Die Kinder erfreuten mit ihren Darbietungen und Liedern. Gefolgt wurden sie alsdann von den jungen Mädchenturnerinnen, die in herrlicher Aufmachung und geschminkten Gesichtern mit ihrem Tanz auftraten. Begleitet wurden sie von ihrer Trainerin Jutta Vogt, während die Eltern vom Treppenaufgang ihre Lieben verfolgten. Großer Beifall galt beiden Gruppen mit einem dreifachen „Borke Ahoi“. Dazu gab es natürlich etwas Süßes zur Stärkung.

Dann kamen die (für Kinder) wohl grausig aussehenden Borkemer Hexen mit ihren langen Nasen und Besen. Sie führten ihren Hexentanz auf, der alsdann mit Beifall belohnt wurde. Sie blieben noch ein bisschen und siehe da: Als sie beim Kaffee und Krapfen die langen dünnen Nasen abnehmen mussten, konnte man freundliche sympathische Gesichter unter der Maskerade erkennen.

Ein langes Potpourri wurde alsdann vom Vorsitzenden angestimmt, in dem freudig mitgesungen wurde. Dieter Linhart wies in diesem Zusammenhang auch auf das Musical „Das Wirtshaus im Spessart“ hin, das im Juni in Ötigheim besucht werde und verabschiedete zum Schluss alle Gäste mit einem launigen „Borke Ahoi“.