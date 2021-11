Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderatssitzung Osterburken - Öffentliche Kandidatenvorstellung findet am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr in der Baulandhalle statt / Bürger können sich anmelden In Osterburken: Bürgermeisterkandidaten stellen sich vor

Die öffentliche Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in Osterburken findet am Donnerstag, 25. November, statt. Bürger können sich am Montag, 22. November, zu dieser Versammlung anmelden.