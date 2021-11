Benjamin Henn will in Osterburken Bürgermeister werden

Mit Benjamin Henn hat jetzt noch ein weiterer Kandidat seinen Hut für das Bürgermeisteramt der Stadt Osterburken in den Ring geworfen. Der 34-Jährige kommt ursprünglich aus Schefflenz, wohnt aktuell jedoch gemeinsam mit seiner Freundin in Au in der Hallertau (Bayern). Für die Gemeinde Hallbergmoos arbeitet er dort als Fachgebietsleiter im Bereich Kultur, Sport, Freizeit und

...