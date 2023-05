Chorgesang nach wie vor attraktiv

Osterburken. Nach dreijähriger „Zwangspause“ durch die Corona-Pandemie gab es beim Gruppensingen der Gesangvereine der Sängergruppe I einen sehr erfolgreichen Neustart, denn die Vereine präsentierten in der voll besetzten Baulandhalle Chorgesang auf hohem Niveau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir singen noch“

Auftakt war mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Wir lieben das Leben und den Chorgesang“ unter der Leitung von Dirigent Josef Stahl. Gruppenvorsitzender Hubert Heffele ( Osterburken) sagte, es sei schön, dass man nach der langen Corona-Zwangspause nicht nur das Chorleben wieder in Gang gebracht habe, sondern auch das Gruppensingen wieder durchführen könne. „Wir leben noch und wir singen noch“, sagte Heffele. Man sehe, dass der Chorgesang nichts von seiner Attraktivität verloren hat. Man habe eine funktionierende Sängergruppe und die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Dirigenten nannte er beispielhaft.

Das mehrstündige musikalische Programm eröffnete die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Sindolsheim mit den Liedern „Only you“ und „Auf das Leben“, unter der Chorleitung von Dagmar Stief. Die Chorgemeinschaft „Frohsinn Berolzheim“ sang unter der Leitung von Michael Friedrich „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ sowie als zweiten Beitrag „Tulpen aus Amsterdam“. Als nächstes folgte die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Osterburken unter der Chorleitung von Annemarie Moser und der Klavierbegleitung von Istvan Koppanyi, welche die beiden Lieder „Yesterdy“ und „I have a dream“ eindrucksvoll präsentierten.

Mehr zum Thema Sängergruppe II Ein bunter musikalischer Reigen Mehr erfahren Liederabend Ein in jeder Hinsicht perfekter Abend Mehr erfahren

„Über sieben Brücken musst du gehen“ und „Go West“ sangen die Sängerinnen und Sänger der Chorvereinigung 1846 Sennfeld unter der Leitung von Dirigent Michael Friedrich. Auch hier begleitete Istvan Koppanyi am Klavier. Der Auftritt der Chorgemeinschaft „Eintracht Oberwittstadt“ folgte mit „Zauber der Musik“ und „Heute ist unser Herz voll Musik“. Die Chorleitung hatte hier Annemarie Moser inne. Die Chorvereinigung „Liederkranz Unterkessach“ unter der Leitung von Fabian Frank präsentierte sich mit dem Lied „Ein Kompliment“ und „The Lion sleeps tonight“, bevor die Chorvereinigung „Eintracht Bofsheim“ unter Leitung von Margit Hettinger mit den Liedern „Wunder gescheh’n“ und „Seite an Seite“ den ersten Programmteil beendete.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm freute sich, dass das Gruppensingen der Sängergruppe I wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann. Er bezeichnete die Chöre als einen wichtigen Teil des kulturellen Lebens in den Gemeinden. Der Präsident des Sängerbundes Badisch Franken, Wolfgang Runge, führte aus, wie arm wären die Feste ohne Chorgesang. Die Vereine, die außerorts an Festlichkeiten teilnehmen, bezeichnete er als „Botschafter“. Runge ging auch auf die Bedeutung des Gruppensingens ein, nach wie vor mache Singen im Chor Spaß, was man an diesem Abend sehe.

Das Programm im zweiten Teil setzte der Gesangverein „Harmonie“ Hüngheim unter der Leitung von Josef Stahl in einem starken Auftritt fort. Die Sängerinnen und Sänger sangen ein Medley aus dem Musical „Mary Poppins“. Danach folgte der zweite Verein aus Ravenstein, der Gesangverein „Eintracht“ Merchingen mit den Liedern „Für Alle“ und „Endlich sehe ich das Licht“, dirigiert von Volker Graseck, am Klavier begleitete Carolin Graseck.

Eine besondere Premiere an diesem Abend war der Auftritt des neuen Männerchores des Gesangvereins Leibenstadt, der das Lied „Tage wie diese“ zu Gehör brachte. Die Männer wurden von Christine Oechsner dirigiert, wie auch der anschließende Auftritt des gemischten Chores des Gesangvereins, der „Ich möchte nie erwachsen sein“ und „Vom Stadtpark die Laternen“ zu Gehör brachte und von Alexander Graf am Klavier begleitet wurde.

Der Gesangverein „Frohsinn“ Korb präsentierte sich mit „Weit so weit“ und dem Spiritual „Geh’ hin Moses“, dirigiert und am Klavier begleitet von Irina Inderbaev. Viktor Schwarz dirigierte und begleitete am Klavier den Auftritt des Gesangvereins „Frohsinn“ Buch am Ahorn mit den beiden gesungenen Liedern „Top of the World“ und „Der Wanderer“.

Der vorletzte Auftritt an diesem Abend war dem Kirchenchor und Gesangverein Ballenberg vorbehalten, der die beiden Lieder „Weit, weit weg“ und „Phänomen“ unter der Leitung von Chorleiter Hubert Müller vortrug.

Die Gruppenvorsitzende der Sängergruppe I Eva Reichert, bedankte sich in ihrem Schlusswort bei allen Sängerinnen und Sänger für die Mitwirkung an diesem Liederabend.

Außergewöhnlicher Abend

Der Männerchor der Sängergruppe I unter der Leitung von Chorleiter Josef Stahl setzte den gesanglichen Schlusspunkt dieses außergewöhnlichen Sängerabends mit den Liedern „Sing mit uns“ und „Wir singen unsre Lieder“.

Alle Auftritte der Chöre wurden mit viel Beifall bedacht. F