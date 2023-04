Ein bunter musikalischer Reigen

Schweigern. Dass man während der Choronapause bei den Chören und Gesangvereinen die Hände nicht in den Schoß gelegt hat, wurde beim Gruppensingen der Sängergruppe II des Sängerbundes Badisch Franken in der Festhalle in Schweigern deutlich. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause präsentierten die Chöre aus Epplingen, Windischbuch, Bobstadt, Schwabhausen, Uiffingen und Kupprichhausen sowie aus Sachsenflur, Krautheim und Gommersdorf einen bunten musikalischen Liederreigen den zahlreichen Gästen und Zuhörern und stellten ihren Leistungsstand unter Beweis. Neues Liedgut war hierbei ebenso zu hören wie bekannte Volkslieder und klassischen Chorsätze. Doch was vor allem an diesem Abend recht deutlich wurde, war die Freude am gemeinsamen Chorgesang, das Wiedersehen und das fröhliche Miteinander.

Dies wurde bereits bei der musikalischen Eröffnung des Chorabends durch den Sängerbund Epplingen unter der Leitung von Claudio Berberich mit den beiden Chorvorträgen „Adieums“ und „Gabriellas Lied“ deutlich. So formulierte es auch Gruppenvorsitzender Dieter Weber in seiner Begrüßung, die er unter das Leitthema dieses Chorabends „Lasst uns das Leben genießen“. Dank sagte er den Vereinen, Aktiven und Chorleitern für ihre Bereitschaft diesen gemeinsamen Chorabend wieder aktiv mitzugestalten sowie dem Gesangverein Eintracht Windischbuch für die Ausrichtung dieses Gruppensingens. Zwei ganz bekannte und ins Ohr gehende Melodien präsentierte daran anschließend der Männerchor Eintracht Windischbuch mit dem Volkslied „Wahre Freundschaft“ und dem Seemannssong „Frei wie der Wind“ von der Gruppe Santiago. Begeistert von dem gelungenen gesanglichen Auftakt zeigte sich auch Bürgermeisterin Heidrun Beck. Weiter meinte sie, der Chorabend sei ein Höhepunkt der Chorarbeit, doch nicht die Perfektion an diesem Abend sei entscheidend, sondern der Spaß und die Freude am Singen und die so gelebte Gemeinschaft. Ortsvorsteher Ferdinand Eck sagte, es sei erfreulich, dass nach der Coronapause dieses besondere kulturelle Ereignis wieder in der Festhalle Schweigern durchgeführt wird, wofür er sich beim Gruppenvorsitzenden Dieter Weber wie auch den ausrichtenden Verein Eintracht Windischbuch besonders bedankte.

Harmonisch ging es auch musikalisch mit dem Sängerbund Bobstadt unter der Leitung von Heike Rumm weiter. Nach dem bekannten Liedvortrag „La Pastorella“ war es das Lied „Flieg junger Adler“, das der Bobstadter Chor gemeinsamen mit der Kinder- und Jugendgruppe des Sängerbundes Bobstadt im Gedenken an ihren verstorbenen ehemaligen Chorleiter Werner Rosenitsch zum Vortrag brachte.

Einen gelungen Übergang schaffte der Chor des Sängerbundes Sachsenflur unter Leitung von Chorleiter Hyun Soon Park mit dem Chorsatz „Kommt her zu mir alle“ , aus dem Matthäus Evangelium sowie dem Liedsatz „Es strahlt die Welt“ der in den sonnigen Süden führte.

Ein ganz besonderes musikalisches Schmankerl bot die Chorgemeinschaft Uiffingen unter der Leitung von Sanshan Gao. Gesanglicher Auftakt war hierbei der Solo-Liedvortrag „Sah ein Knab’ ein Röslein stehn“ der jungen Ukrainerin Dascha, die derzeit an der Umpfertalschule in Boxberg ist. Mit „Singen ist Leben“ von K. H. Weber-Müllenbach und „Du fängst mich auf“ waren es die zwei sich anschließenden Chorsätze mit denen sie die Zuhörer begeisterten.

Schwungvoll und heiter präsentierten sich die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Kupprichhausen unter der Leitung von Viktor Schwarz mit ihren beiden Liedvorträgen „Liebeskummer lohnt sich nicht . . .“ und „Sing mit mir . . .“ einem begeisterten Publikum. Ein besonderes Highlight bot der Chor des Frohsinn Gommersdorf unter Leitung von Karin Endres mit dem Ohrwurm „Oh du lieber Augustin“, dem sie die beiden Chorsätze „Chor der Gefangenen“ von Guiseppe Verdi und „Applaus, Applaus“ folgen ließen. Ebenso mitreißend ihr musikalischer Abgang, den auch die Gäste im Saal gesanglich kräftig unterstützten.

Etwas länger gestalteten sich die Ehrungen. Nicht verwunderlich, waren doch die Ehrungen seit dem letzten Gruppensingen 2019 nachzuholen. Wolfgang Runge, Präsident des Sängerbundes Badisch Franken, überbrachte die Grüße des Sängerbundes sowie des Badischen und Deutschen Chorverbandes und überreichte die Urkunden. „Singen ist die Basis für ein harmonisches Miteinander“, sagte Runge, womit er den zu Ehrenden für ihr beispielhaftes, ehrenamtliches Engagement dankte.

Die Ehrenurkunde und silberne Ehrennadel des Badischen Chorverbandes (BCV) für 25 Jahre Chorgesang erhielten Ingrid Mütsch (Krautheim), Helmut Gundacker (Sachsenflur), Peter Ehrly und Klaus Hofmann (Schwabhausen), Wolfgang Schreck (Uiffingen), Horst Geldenbott, Jochen Schneider, Bernd Stang (Windischbuch) und in Gold für 40 Jahre Reinhold Henninger (Schweigern), Isolde Dötter, Christel Herold, Christa Ruck , Hiltrud Schneeweis, Luitgard Wild, Bertold Dötter, Petra Dötter und Margit König (alle Uiffingen), Bertold Stahl (Krautheim), Heinz Weber, Dieter Hofmann (Schwabhausen) und Bertold Hohl (Sachsenflur). Mit der Ehrenurkunde und Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes (DCV) für 50 Jahren Singen im Chor wurden Dieter Weber, Walter Weber (Schwabhausen), Walter Keller, Irmgard Walz (Krautheim) und Wilfried König (Uiffingen) ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung durch den DCV für 60 Jahre aktives Singen erhielten Rudi Wiederroth (Schwabhausen) und Liselotte Hemmrich (Uiffingen) überreicht sowie Alois Schweitzer (Windischbuch) der seit 65 Jahren aktiver Sänger ist.

Eine ganz besondere Ehrung wurde an diesem Abend Karl Schneider von der Eintracht Windischbuch zu teil. Für seine 26-jährige Tätigkeit als Schatzmeister und 31 Jahre als Schriftführer im Verein erhielt Karl Schneider vom Präsidenten Wolfgang Runge die besondere Ehrenurkunde des Sängerbundes Badisch Franken sowie die Ehrennadel in Gold überreicht.

Eine gelungene musikalische Fortsetzung dieses Chorabends schaffte der Männerchor des MGV Schwabhausen mit Chorleiterin Dorothea Gall. Mit ihren Vorträgen „Der Wellermann“ und „Sehnsucht“ gelang es ihnen Fernwehstimmung und Seemannsluft in die Schweigerner Festhalle zu zaubern. Einen gelungen Schlusspunkt dieses Chorabends setzte die Chorgemeinschaft Krautheim unter der Leitung von Sylke Ehrle mit ihren beiden Liedvorträgen „I, wenn i Geld gnuag hätt“ (Mundart, in einem Satz von Sylke Ehrle) und „Fröhlichkeit und leichtes Leben“. Dazu war dann aber auch noch eine Zugabe des Chores fällig. Das Schlusslied „Musik erfüllt die Welt“ war der krönende Abschluss des Gruppensingens der Sängergruppe II. prewe