Buchempfehlungen für die Adventszeit

Osterburken/Adelsheim/Boxberg. In der Adventszeit ticken die Uhren anders. Einige Menschen besinnen sich auf Zeit mit der Familie und Freunden, gehen gemeinsam auf Weihnachtsmärkte und treffen sich mit alten Bekannten, um sich bewusst noch einmal vor dem Jahreswechsel zu sehen und sich zu unterhalten. Wieder andere nehmen sich bewusst Zeit für sich, versuchen die Dinge langsamer anzugehen und landen abends auch gerne mal mit einem guten Buch und einer Tasse Tee auf der Couch.

Doch welche Bücher werden in der Weihnachtszeit eigentlich gerne gelesen? Sind es dieselben wie unter dem Jahr, oder gibt es bestimmte Weihnachtsgeschichten, die nur in der besinnlichen Zeit des Jahres ausgeliehen werden. Die Fränkischen Nachrichten haben bei den Büchereien der Region nachgefragt und Empfehlungen eingeholt.

„Für Kinder und Jugendliche würde ich Adventskalender-Bücher empfehlen. Da ist für jeden Tag eine Geschichte drin“, sagt Henrike Hügel von der Bücherei des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Konkret empfiehlt sie „Petronella Apfelmus – 24 weihnachtliche Geschichten aus dem Apfelhaus“ von Sabine Städing oder „Die drei !!!, Weihnachtsponys in Gefahr Adventskalenderbuch.“ Dabei können Tag für Tag die verschlossenen Seiten geöffnet werden. Neben einem Adventskrimi in 24 verschlossenen Kapiteln sind Rätsel, Basteltipps, Backrezepte und festliche Ideen dabei. „Bei den Kindern kommen diese Adventskalender-Bücher sehr gut an. Aber auch Bilderbücher und andere Weihnachtsgeschichten“, erklärt Hügel und fügt an, dass meistens Neuerscheinungen ausgeliehen werden. Das könnte daran liegen, dass „Kinder gerne Neues entdecken“, vermutet sie.

Generell steigen die Ausleihzahlen in der Vorweihnachtszeit an. „Ebenso wie vor jeden Ferien. Da die Bibliothek während der Ferien geschlossen ist“, erklärt Hügel. Ein Buch, Magazin oder eine CD kann man in Osterburken für drei Wochen ausleihen und bei Bedarf zwei Mal verlängern. Insgesamt können zehn Medien gleichzeitig ausgeliehen werden.

Karin Rauch von der Stadtbücherei in Adelsheim stellt fest, dass vor allem die Neuerscheinungen aus verschiedenen Genres schnell vergriffen sind: „Wenn wir beispielsweise Bücher von der Frankfurter Buchmesse ins Regal stellen, sind die schnell ausgeliehen“, erklärt sie. Da sei es auch völlig egal, ob das nun Liebesromane, Thriller oder Krimis sind, wie beispielsweise „Mimik“ von Sebastian Fitzek oder „Dallmayr. Der Glanz einer neuen Ära“ von Lisa Graf. Bei den Weihnachtsbüchern gehen Klassiker wie die „Die Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens sehr gut. Aber auch Bilderbücher für Kinder, CDs mit Weihnachtsliedern und Backbücher für die Adventszeit wurden in den vergangenen Tagen ausgeliehen.

Ausleihzahlen steigen leicht

Zwar komme es schon vor, dass regelmäßige Ausleiher dann drei statt nur einem Buch mitnähmen, doch die Ausleihzahlen stiegen in der Bücherei nur leicht: „Wenn, dann liegt das vor allem am Wetter und der kalten und dunklen Jahreszeit“, vermutet Rauch.

In der Mediothek in Boxberg sind es bei Erwachsenen auch in der Weihnachtszeit vor allem Neuerscheinungen im Bereich Krimis und Thriller, die gerne ausgeliehen werden, wie Leiterin Ilona Wild schildert: „So beispielsweise ’Das tiefschwarze Herz’ von Robert Galbraith, ’Affenhitze’ von Klüpfel Kobr oder von Carlotte Link ’Einsame Nacht’“. Lediglich im Interessenbereich Liebe und Familie würden gerne die Weihnachtsvarianten gelesen: Beispielsweise „Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg“ oder „Weihnachten im kleinen Inselhotel“ (beide von Jenny Colgan).

Kinder lieben Adventsbücher

„Bei Kindern gestaltet es sich anders, sie lieben einfach die verschiedenen Bücher zu den Themen Advent, Nikolaus und Weihnachten. Besonders beliebt seien die Bücher der zwei Kühe: „Mama Muh“ und „Lieselotte“ in den Weihnachstvarianten. Die enthalten für kleine Leser Pappbilderbücher, und für die größeren Lesefans Bilderbücher. Aber auch Klassiker sind heiß begehrt. Dazu zählen die Bücher von Astrid Lindgren „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“ oder „Weihnachten im Stall“. Wild erklärt: „Auch DVDs werden in dieser Zeit mehr ausgeliehen. Zum Beispiel ’Einfach Liebe’, ’Die Schneekönigin’, ’Die Eiskönigin’, ’Ritter Rost – vorbildliches Weihnachtsfest’ oder ’Drei Haselnüsse für Aschenbrödel’“.

Ein „leichtes Hoch“ der Ausleihzahlen sei in der Adventszeit auch in Boxberg feststellbar, allerdings nicht mehr so sehr wie vor zwölf Jahren. „Zwischen den Jahren kaum mehr als sonst“, meint die Leiterin der Mediothek. Es gibt keine Beschränkung der Anzahl an ausgeliehen Medien, doch die „Advents- und Weihnachtsmedien sind nur zwei Wochen statt vier Wochen entleihbar, damit mehr Leser und Leserinnen in den Genuss kommen“, sagt Wild.