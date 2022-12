Brüchige Vitrinen und ausgebleichte Grafiken

Osterburken. Die Dauerausstellung im Römermuseum Osterburken ist nach 17 Jahren renovierungsbedürftig. Die Vitrinen sind wegen Materialermüdung brüchig und nicht mehr sicher. Eine sei mittlerweile eingestürzt, berichtete Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt in der Gemeinderatssitzung. Darüber hinaus seien die Grafikflächen ausgebleicht. Deshalb wurden für die Reparaturarbeiten Angebote eingeholt. Der Gemeinderat beschloss die Auftragsvergabe zu den Rekonstruktionszeichnungen an die Firma Burkard Pfeifenroth in Höhe von rund 20 897 Euro. Die Kosten werden komplett von der Stiftung Archäologie BW übernommen. In einem zweiten Schritt müssen die Grafiken der Ausstellung ausgearbeitet werden. Der Auftrag wurde einstimmig an die Firma MI designbureau aus Schorndorf für rund 12 424 Euro vergeben.

Auch in der Sporthalle der Schule am Limes in Osterburken stehen größere Renovierungsarbeiten an (wir berichteten). Für die vorhandene Hallenbeleuchtung werden nach Herstellerangabe inzwischen weder Ersatzbirnen noch Starter hergestellt, weshalb diese komplett zu tauschen ist. In diesem Zusammenhang soll die Hallenbeleuchtung energetisch auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden.

Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Vergabe der Bauleistungen an die Firma Joachim Haun Elektroinstallation aus Limbach zum Angebotspreis von rund 39 791 Euro.