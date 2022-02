500 Euro-Spende an die Schule am Limes

Osterburken. Bereits seit vielen Jahren ist die Volksbank Kirnau eG ein engagierter Bildungspartner der Gemeinschaftsschule Schule am Limes in Osterburken. Um die Region vor allem in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Sport und Kunst sowie Jugend-, Senioren- und Behindertenhilfe, Kultur- und Denkmalpflege, Naturschutz und Heimatpflege zu stärken, gründete sich 2006 die Volksbank Kirnau Stiftung, die sich zum Ziel setzt, gemeinnützige und caritative Projekte und Einrichtungen in der Region Osterburken, Rosenberg, Ravenstein und Ahorn zu unterstützen. Im Rahmen dieses Engagements spendete die Stiftung nun der Gemeinschaftsschule Schule am Limes in Osterburken 500 Euro. Mit dieser Spende wurde ein neuer Tischkicker angeschafft, der einen Beitrag zum rhythmisierten Schulalltag in der Gemeinschaftsschule leistet. Die Schule ist eine gebundene Ganztagesschule und daher sei es wichtig, eine sinnvolle und gesunde Abwechslung zwischen kognitiven Lernphasen und bewegungs- und entspannungsorientierten Pausen zu finden.

