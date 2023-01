In Hollenbach ist die Theatergruppe in die letzte, entscheidende Probenphase vor der Premiere am 20. Januar eingetreten. Gezeigt wird in der Dreschhalle die Komödie „Nedd woahr“ von Arno Boas.

Der Bühnenbau ist zum größten Teil abgeschlossen, die letzten Kostüme und Requisiten werden zusammengesucht, der meiste Text sitzt, während an Betonungen und Gängen noch gefeilt

