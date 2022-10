Für Verbesserung der Radwegstruktur eintreten

Main-Tauber-Kreis/Gerlachsheim. Der ADFC-Kreisverband Main-Tauber traf sich in der WeinLese in Gerlachsheim zur Mitgliederversammlung. Die Vorstände Iris Boxler, Martin Köhler und Doris Tillenburg berichteten über zahlreiche Aktivitäten und Aktionen, die der noch junge Verein seit seiner Gründung durchgeführt hatte. So gab es im laufenden Jahr offene Treffen in Bestenheid und Distelhausen, mit denen vor allem Nichtmitglieder angesprochen werden sollten. Auf diesem Wege erfuhr man von zahlreichen Problemen, die zum Beispiel durch Infrastruktur oder andere Ursachen das Radfahren verleideten. Mehrfach genannt wurde hier der fehlende Radweg in Tauberbischofsheim am nördlichen Ortsausgang, was das Erreichen der Einkaufsmöglichkeiten für Radfahrer sehr gefährlich macht.

Ferner arbeitet der Verein in der Arbeitsgruppe Radverkehr der Stadt Wertheim mit, die den Radverkehr ausbauen möchte. In Bad Mergentheim wurde am Mobilitätskonzept der Grünen mitgewirkt. Mit Infoständen war der Verein zweimal in Lauda sowie am Autofreien Sonntag in Igersheim präsent. Eine weitere Kooperation findet mit dem Klimaarbeitskreis Lauda-Königshofen statt.

Ein Höhepunkt war die Ausbildung von ADFC-TourGuides im Sommer. Hierdurch kann der Verein nun Touren mit zertifizierten Guides anbieten. Ein abwechslungsreiches Programm sei in Arbeit, hieß es. Derzeit rufe der ADFC die Gemeinden im Kreis zur Teilnahme am Fahrradklima-Test auf. Mit nur 50 Teilnahmen gelangten die Kommunen in die Wertung und erhielten durch die Rückmeldungen wertvolle Hinweise zur Verbesserung ihrer Fahrradinfratruktur.

Bei den Wahlen wurden die Vorstände entlastet und in ihrem Amt bestätigt, Doris Tillenburg auch in ihrem Amt als Kassenwart. Claudia Hoffmann-Winkler bleibt Revisorin, sie wird vom neu gewählten Kassenrevisor Jürgen Lott unterstützt. adfc