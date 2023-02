Sketche, Tänze und Show

Laudenbach. Den Abschluss der Hallenveranstaltungen in der Laudenbacher Faschingssaison bildet traditionell der Faschingsabend der Kirchengemeinde Laudenbach in der Zehntscheune. Nach zweijähriger Coronapause erwartet auch in diesem Jahr die Besucher wieder ein vielfältiges Programm aus Sketchen, Tänzen und humorvollen Showeinlagen. Für die musikalische Unterhaltung wird das bekannte Duo ‚Dolce Vita’ sorgen, so dass auch alle Tanzfreudigen auf ihre Kosten kommen werden. Alles in allem verspricht dieser Abend wieder sehr kurzweilig zu werden. Durch das Programm wird Nikolai Metzger führen. Die Veranstaltung startet am Freitag, 17. Februar, um 19.59 Uhr, Saalöffnung ist um 19.20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei der Volksbank Main-Tauber in Laudenbach am Montag, 13. Februar, von 8.15 bis 17 Uhr, am Donnerstag, 16. Februar, von 8.15 bis 18 Uhr sowie an der Abendkasse erhältlich.

