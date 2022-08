Pflanzenschutz im Gespräch

Creglingen. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Dienstag, 6. September, einen pflanzenbaulichen Informationsabend mit dem Titel „Rat zur Saat“ in Creglingen im Veranstaltungssaal der BAG. Die Präsenzveranstaltung wird gleichzeitig auch online übertragen.

Am Donnerstag, 8. September, findet die inhaltlich gleiche Veranstaltung ausschließlich online statt. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Außer den Ergebnissen des Versuchsfeldes stellt das Landwirtschaftsamt Empfehlungen für alle Witterungen des kommenden Anbaujahres vor und behandelt aktuelle Pflanzenschutzthemen.

Weiter gibt es Informationen zur Düngeverordnung. Nachweise für Sachkundefortbildungen im Pflanzenschutz werden im Rahmen beider Veranstaltungen auf Wunsch ausgestellt.

Kapazität beschränkt

Aus Kapazitätsgründen kann nur Teilnehmenden mit Wohn- beziehungsweise Betriebssitz oder Flächenbewirtschaftung im Main-Tauber-Kreis eine Sachkundefortbildung bescheinigt werden. Die beiden Veranstaltungen sind kostenfrei. Ausschließlich für die Online-Teilnahme ist im Vorfeld eine Registrierung erforderlich.

Die Anmeldung zur Online-Teilnahme erfolgt formlos per E-Mail an LWA-Veranstaltung@main-tauber-kreis.de.

Nach der Anmeldung wird ein Link zur Registrierung verschickt. Landwirtinnen und Landwirte in den E-Mail-Verteilern des PS Warndienstes oder der Verwaltungsgruppe erhalten den Link zur Registrierung von selbst.

Nach erfolgter Registrierung erhalten die Teilnehmenden automatisch den Zugangslink an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse. Für Personen, die am Dienstag, 6. September, in Präsenz an der Veranstaltung teilnehmen möchten, ist keine Anmeldung oder Registrierung nötig. Die dann geltenden Hygienevorschriften sind vor Ort einzuhalten.

Bei Fragen zu den Veranstaltungen oder den technischen Voraussetzungen steht das Landwirtschaftsamt unter der Telefonnummer 07931/4827-6324 (Maximilian Ferner), -6353 (Christian Nanz), -6321 (Hartmut Lindner) oder -6332 (Roland Zipf) zur Verfügung.