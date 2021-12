Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Land und Leute - Modellbaufan Walter Frank ist Bastler aus Leidenschaft und hat seine Heimatgemeinde nachgebaut – im Maßstab 1:87 Niederstetten strahlt im Lilliput-Format

Corona – und kein Weihnachtsmarkt, nirgends. Nirgends? Stimmt nicht: In Niederstetten gibt es ihn. Zwar nur im Lilliput-Format 1:87, aber in vollster Pracht – in der Scheune von Modellbaufan und Heimatliebhaber Walter Frank.