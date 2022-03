Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freilichttheater im „Tempele“ - Niederstettener Ensemble bereits mitten in den Proben für Premiere am 13. Juli / Stück erzählt humorvoll vom Generationenkonflikt In Niederstetten mit „Alice“ an duftenden Rosen schnuppern

Immer wieder etwas ganz Neues: Das „Theater im Tempele“ hat sich mit „Alice“ gezielt einen jungen Stoff vorgenommen. Es geht in einem märchenhaften und urkomischen Zusammenhang um den Konflikt zwischen Jugendlichen und Eltern.