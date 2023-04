Hilfe für die Ärmsten

Rothenburg. Das Wildbads Rothenburg bietet am Sonntag, 16. April, wieder ein Konzert und eine neue Kinder-Kunst-Führung. Diese beginnt um 15 Uhr unter Leitung von Gesine Kleinwächter.

Seit sieben Jahren entsteht im Wildbad Rothenburg ein Skulpturenpark mit Kunstobjekten von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt.

Manche Werke spielen mit den Elementen wie Wasser und Licht, einige wirken traurig, andere lustig – aber alle laden dazu ein, sie spielerisch zu entdecken und selber kreativ zu werden. Am 16. April um 15 Uhr können Kinder (acht bis zwölf Jahre) auf eine spannende Reise zu den Kunstwerken gehen. Treffpunkt: 14.30 Uhr, Rondell vor dem Haupteingang, Anmeldung unter Telefon 09861/977-0 oder per e-mail info@wildbad.de. Für Erwachsene findet zeitgleich das „Benefizkonzert für Klimagerechtigkeit“ statt. Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Bergisch Gladbacher Komponist und Pianist Roland Vossebrecker engagiert sich seit einigen Jahren mit Benefizkonzerten für die Entwicklungshilfe-Organisation Oxfam (www.oxfam.de). Mit seinen Konzert-Projekten hat er schon mehr als 117 000 Euro für die Hilfsorganisation eingespielt. „Die großartige Arbeit von Oxfam auf den Gebieten der nachhaltigen Entwicklungshilfe, der Katastrophenhilfe und der politischen Kampagnen für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut hat mich überzeugt, regelmäßig Benefizkonzerte für Oxfam zu spielen. Im Frühjahr 2023 findet seine sechste Konzertreihe für Oxfam statt. Alle Spendeneinnahmen gehen ohne Abzug an Oxfam. Die Gelder werden Menschen zugutekommen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber am meisten darunter leiden.