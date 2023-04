Galakonzert musikalischer Höhepunkt

Adelsheim. Bekannte Melodien, schwungvolle Walzer, schnelle Polkas, populäre Märsche, wenig Reden, köstliches Essen und anregende Begegnung wird es beim Galakonzert als dem Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Neckar-Odenwald-Kreises geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzert mit heiter-beschwingtem Charakter findet am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der neuen Eckenberghalle in Adelsheim statt.

Das über 30-köpfige Festspielorchester der Schlossfestspiele Zwingenberg unter der Leitung des Intendanten Rainer Roos wird mit den beiden international bekannten Solisten Xenia von Randow und Manolito Mario Franz das Publikum an diesem Abend mit unverkennbaren Evergreens, unter anderem der Strauss-Dynastie, Robert Stolz und Franz Lehár begeistern.

Mehr zum Thema 50 Jahre NOK Besonderer Konzertgenuss Mehr erfahren

Im Anschluss an den Konzertabend lädt Landrat Dr. Achim Brötel zum Bürgerempfang mit regionalem Buffet, Getränken und guten Gespräche ein.

Willkommen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis. Konzert und Empfang sind für alle Gäste kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung unter galakonzert@neckar-odenwald-kreis.de oder Telefon 06261/84-1010 bzw. 84-1012 erforderlich. Einlass ist ab 16 Uhr.