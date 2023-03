Fußball-Abteilung zog Bilanz

Niederstetten. Zur Jahreshauptversammlung der Fußball-Abteilung des TV Niederstetten begrüßte Wolfgang Schmalzbauer neben den Mitgliedern auch Jörg Mohr, stellvertretender Vorsitzender des Gesamt-Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor die Tagesordnung abgearbeitet wurde, erhielt Werner Feuchtmüller, Ehrenmitglied der Fußball-Abteilung und gleichzeitig Sprecher des Ehrungs-Ausschuss, das Wort. Er begrüßte die drei ältesten Anwesenden: Edwin Klaudt, Anton Kandziora und Ernst Wollinger waren Mitglied der „goldenen Generation“ Mitte der sechziger Jahre. Sie machten den „Steidemer“ Fußball bis weit über die regionalen Grenzen bekannt und ermöglichten den bis dato größten Erfolg der Vereinsgeschichte: den Aufstieg in die zweite Amateurliga Württemberg – zu Vergleichen in der heutigen Struktur mit der Landesliga. Nach der Laudatio wurde die Ehrung vorgenommen und Klaudt, Kandziora und Wollinger zu Ehrenmitgliedern der Abteilung ernannt. Nach dem gebührenden Applaus ging es weiter mit den Berichten, den Anfang machte die Abteilungsleitung mit einem Gesamt-Überblick über 2022. Jugendleiter Oliver Florek beleuchtete in seinem Rückblick die einzelnen Jugendmannschaften des TVN und hob das herausragende Engagement der Trainer und Betreuer hervor.

Danach war einer der sportlichen Leiter der aktiven Mannschaft, Jochen Beck, an der Reihe. Er hatte eine Präsentation zusammengestellt und zeigte chronologisch die vergangene Saison auf. Natürlich mit dem Schwerpunkt „Relegation“ im Juni, in der sich die „Steidemer“ Jungs mit 3:1 gegen Bühlertann und schlussendlich mit 4:1 gegen Dünsbach durchsetzen konnten und somit den Aufstieg in die Bezirksliga Hohenlohe perfekt machten.

Mehr zum Thema VfB Bad Mergentheim Mitgliederzuwachs trotz Pandemie Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ehrungen Laura Meinikheim und Dirk Fischer sind Stützen des Vereins Mehr erfahren Jahreshauptversammlung des Sportvereins Edelfingen Turner haben wieder Abteilungsleiterin Mehr erfahren

Den Abschluss bei den Berichten machte AH-Leiter Bernd Kistner. Er ging darauf ein, dass bei den „alten Herren“ wieder eine Feldrunde gespielt wird (als Spielgemeinschaft mit den Sportkameraden vom TSV Schrozberg).

Aufgrund von Personalmangel konnten nicht so viele Turniere gespielt werden wie in den Jahren „vor“ Corona.

Jürgen Gundling erstattete einen erfreulichen Kassenbericht. Die Entlastung der Abteilungsleitung wurde durch Jörg Mohr durchgeführt und von der Versammlung einstimmig beschlossen.

Bei den Neuwahlen wurden die Abteilungsleiter Markus Käss und Jonny Wiesinger in ihren Ämtern bestätigt. „Herr“ über die Finanzen bleibt Jürgen Gundling. Und auch bei der sportlichen Leitung der aktiven Mannschaft gab es mit den bisherigen Amtsinhabern Jochen Beck und Michael Friedrich keine Änderung. Einzig bei der AH-Leitung, hier wurde Bernd Kistner nach zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in den wohlverdienten „Ruhestand“ verabschiedet, fand sich kein Nachfolger, weshalb diese Stelle vorerst unbesetzt blieb. Mit einem Ausblick endete nach ziemlich genau zwei Stunden die harmonische Sitzung.