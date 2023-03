Mitgliederzuwachs trotz Pandemie

Bad Mergentheim. Zum ersten Mal in seiner noch kurzen Amtszeit eröffnete Präsident Reinhard Schimki die Jahreshauptversammlung des VfB Bad Mergentheim. Waren seine ersten Präsidiumsmonate noch stark von den Erschwernissen der Coronapandemie bestimmt, konnte er nun mitteilen, dass der VfB Bad Mergentheim die Pandemie gut überstanden habe. „Wir sind froh, dass es zu keinen nennenswerten Austritten kam, sondern wir vielmehr eine steigende Mitgliederzahl verzeichnen können“, so der Präsident. Ein deutlicher Zuwachs fand besonders in den Abteilungen Dart und TSG (Tanz, Schauspiel und Gesang) statt.

So kann die Abteilung Dart nach dem Aufstieg in die A-Klasse erstmals mit zwei Mannschaften in die Saison 2023 starten. Auch die TSG festigt mehr und mehr ihren Status im Verein, mit zahlreichen öffentlichen Auftritten und Mitgliederzuwachs. Ebenso erfreulich sei die Fortbildung von Nina Rainer zur Sportassistentin WLSB.

Der anvisierte Aufstieg der aktiven Fußballer gelang wortwörtlich in aller letzter Minute. Mit dem Start in der Bezirksliga ging die Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem SV Löffelstelzen für die nächste Runde einher. Der Weggang, beziehungsweise der Ausstieg aus dem aktiven Spielbetrieb einiger Spieler nach der Meisterschaft, konnte mit Spielern aus dem Jugendbereich und erfahrenen Neuzugängen kompensiert werden.

Der Zuwachs im Jugendbereich ab der C-Jugend bleibe auf einem konstant hohen Niveau. Allerdings gebe es nach wie vor ein massives Trainerdefizit. Entsprechend werde die Trainerschulung weiter vorangebracht. So fand ein Grundkurs für die C-Lizenz sowie ein Prüfungslehrgang statt. Für die Entwicklung der Jugendspieler gibt es seit vergangenem Jahr nun ein wöchentliches Fördertraining, welches der stellvertretende Abteilungsleiter Jugend und DFB-Lizenzinhaber Peter Lanig durchführen. Als übergeordnetes Ziel der Jugendabteilung bleibt weiterhin die persönliche und spielerische Weiterentwicklung des Spielernachwuchses, nicht zuletzt für den späteren Einsatz bei den Aktiven.

Neuer Abteilungsleiter

Zu einem Generationswechsel kam es bei der Abteilung Tischtennis. Nach fast 36 Jahren als Abteilungsleiter verabschiedete sich Jürgen Böhrer von der aktiven Funktionärstätigkeit. Neuer Abteilungsleiter ist Martin Kraft. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden die amtierenden Amtsinhaber wiedergewählt: Vizepräsident Alexander Mohr, Finanzvorstand Tilo Conrad, Sportvorstand Andre Herber, Schriftführer Johannes Mohr sowie als Kassenprüfer Steffen Hoffmann und Björn Ziemehl.

Als Abteilungsleiter wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt: Christian Haug (Aktive), Christian Kretschmer und als dessen Stellvertreter Peter Lanig (Jugend), Martin Kraft (Tischtennis), Werner Pause (Alte Herren), Danny Reichert (Dart) und Christine Rainer (TSG).

Des Weiteren bestätigten die Mitglieder die zuvor ernannten Abteilungskassierer: Alexander Mohr und Tilo Conrad (Aktive), Steffen Leiser (Jugend), Tilo Conrad (alte Herren), Christian Schrickel (Tischtennis), Waldemar Sehl (Dart) sowie Tatjana Burger (TSG).

Eine verlässliche Größe und dem Verein stets mit Rat und Tat verbunden war 65 Jahre Heinz Brand. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung war vorgesehen, ihn zum Ehrenmitglied des VfB Bad Mergentheim zu ernennen – er verstarb jedoch unerwartet einen Tag zuvor. Mit großer Dankbarkeit für sein Wirken stimmten die anwesenden Mitglieder für eine posthume Ernennung zum Ehrenmitglied. Des Weiteren wurden für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit Harry Balzer, Luis Wiese, Tim Glass, Timur Perlin und Alexander Eckert geehrt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hans-Jürgen Rotter, Steffen Hoffmann, Philipp Retzbach, Helmut Krischke und Wolfgang Markquart eine Auszeichnung. Für stolze 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Dieter Glass, Kurt Klein und Peter Steuerwald geehrt. Für unglaubliche 60 Jahre als VfB-Mitglied wurden Dieter Balzer, Wolfang Bucherer, Wilhelm Edelmann, Gerhard Kitzberger und Helmut Paul geehrt. Wolfang Herz und Martina Schwab erhielten eine Ehrung für zehn Jahre Funktionärstätigkeit. Werner Steinke, stellvertretender Sportkreisvorsitzender zeichnete im Rahmen der Jahreshauptversammlung folgende Personen mit der Ehrennadel des Württembergischen Landessportbund (WLSB) aus: Bronzene Ehrennadel: Steffen Leiser und Wolfgang Herz

Als Anerkennung für langjährige Heimspiel- und Thekendienste, Trikotwaschen, Jugendtrainerinnentätigkeit bis hin zur Abteilungsrettung überreichte Reinhard Schimki Blumensträuße an Martina Schwab, Anette Haug, Katja Hesslinger, Christine Rainer und Tatjana Burger und sprach jeweils seinen persönlichen Dank aus. vfb