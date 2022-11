Fragwürdige Windkraft-Planung

Leserbrief zu weiteren Windanlagen.

Am 18. Oktober 2022 brachten die Fränkischen Nachrichten einen Riesenbericht über dieses Thema. Bombastisch die Überschrift: Karte der Region, zeigt, wo sich geeignete Flächen für Windkraftanlagen befinden. Darunter – gewissermaßen eine zweite Überschrift: Klimaschutz im Main-Tauber-Kreis sind laut Planweiskarte besonders viele Gebiete für Windenergie möglich.

Ich war erschüttert über diesen Bericht. Bis heute habe ich auf Reaktionen der Bürger gewartet. Es war kein Leserbrief – obwohl unser aller Lebensraum davon betroffen ist. Eines steht fest, die Urheber dieses Berichtes verstehen auch vom Urlaubsverhalten der Bürger zu wenig.

In einer völlig konfusen Welt werden unversehrte, sichere Urlaubsgebiete noch begehrter werden (wo kann man noch die Seele baumeln lassen) und Urlaub als Reha benutzt werden, um beruflichen Probleme gesund zu überstehen?

Der Main-Tauber-Kreis profitiert in besonderer Weise von den Begriffen „Liebliches Taubertal, Romantische Straße“, dazu gesellt sich unser toller Radweg. Jahr für Jahr hält er Platz. Von vielen werden die TBBler beneidet – so soll es bleiben. Leider hat unser vorheriger Landrat den Fehler begangen, sich als „Lokomotive für die Windräder“ zu betätigen. Heute weiß man – er hätte umsteigen müssen, um „Bremser“ zu werden. So stehen im Kreis 146 Windräder (demnächst kommen noch sechs Räder hinzu – alle 300 Meter hoch), während im gesamten „Ländle“ 756 Windräder stehen. Diese Zahl wurde von Ministerpräsident Kretschmann bekannt gemacht. Folgendes Zahlenspiel soll die Dimensionen der Windräder in Baden-Württemberg klar stellen. Wir haben Stadt- und Landkreise. Windräder können nur in Landkreisen errichtet werden. Im „Ländle“ gibt es nun 35 Landkreise. Meine Rechnung lautet nun 756:35 = 21,6 Windräder. In Tauberbischofsheim stehen aber 146. Rechnen wir die Zahlen anders 146 mal 35 = 5110, stehen im Ländle. Kann man dann noch die Seele baumeln lassen?