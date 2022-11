Landkreis profitiert

Main-Tauber-Kreis. Auch die Kulisse Hohenlohe-Tauber ist in der Förderperiode 2023 bis 2027 wieder Leader-Region. Damit werden der Leader-Aktionsgruppe Hohenlohe-Tauber in den kommenden fünf Jahren 2,3 Millionen Euro an EU-Mitteln für innovative Projekte zur nachhaltigen Regionalentwicklung zur Verfügung stehen. Das Land unterstützt Leader mit weiteren 12,5 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Somit stehen Hohenlohe-Tauber zusätzlich 625 000 Euro zur Verfügung. Hinzu kommen Landesmittel aus den Programmen „Innovative Maßnahmen für Frauen“ und „Landschaftspflegerichtlinie“.

„Ich freue mich, dass wir die Erfolgsgeschichte von Leader im Main-Tauber-Kreis auch in der Förderperiode 2023 bis 2027 fortführen dürfen. Wir haben Ideen und wir haben Treiber, und zwar in der Bürgerschaft, in den Vereinen, bei den Verbänden und bei den Institutionen, die aus Ideen Projekte umsetzen und somit unseren Landkreis noch attraktiver, liebens- und lebenswerter gestalten. Ohne das Förderprogramm Leader hätte man viele Projekte der vergangenen Förderperiode nicht umsetzen können“, sagte Landrat Christoph Schauder.

Auch bei dem Vereinsvorsitzenden der Leader-Aktionsgruppe „Hohenlohe-Tauber“, Hermann Limbacher, ist die Freude über die erneute Aufnahme in die Leader-Kulisse groß. „Die Anerkennung unseres Aktionsgebietes Hohenlohe-Tauber als Leader-Aktionsgruppe 2023 bis 2027 ist der Lohn und die Bestätigung für unsere erfolgreiche Arbeit in der ländlichen Regionalentwicklung in den vergangenen sieben Jahren. Diese erfolgreiche Arbeit zum Wohl der beteiligten Landkreise, Kommunen und der Menschen in unserem Aktionsgebiet können wir jetzt bis 2027 fortsetzen. Das ist eine gute Botschaft für uns alle“.

Die Gebietskulisse Leader Hohenlohe-Tauber umfasst 28 Kommunen, wovon sechs im Main-Tauber-Kreis, elf im Hohenlohekreis und elf Kommunen im Landkreis Schwäbisch Hall liegen.

Neu hinzugekommen sind im Main-Tauber-Kreis alle Stadtteile Bad Mergentheims (ohne Kernstadt). Creglingen ist nicht mehr dabei. lra