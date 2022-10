Erste Leistungsprüfung seit drei Jahren

Aub. Erstmals seit drei Jahren konnte auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Aub wieder eine Gruppe eine Leistungsprüfung ablegen. Bei der Übung „Gruppe im Löscheinsatz“ geht es darum, in der vorgegebenen Zeit möglichst fehlerfrei eine Schlauchleitung aufzubauen und das vorgegebene Ziel, mit drei Strahlrohren drei Eimer umzuspritzen, zu erreichen. Außerdem muss noch eine Saugleitung gekuppelt werden, mit der üblicherweise Wasser aus einem Gewässer entnommen wird.

Zusatzaufgaben bewältigt

Die Auber Löschgruppe bewältigte vor den Augen von Kreisbrandinspektor Markus Dürr sowie den Kreisbrandmeistern Christian Buchholz und Felix Enzelberger ihre Aufgaben in der vorgegebenen Zeit, leistete sich dabei lediglich zwei Fehlerpunkte und konnte auch die Zusatzaufgaben bewältigen, die für Kameraden vorgesehen waren, die die oberen Stufen der Leistungsprüfung absolvierten. So konnten schließlich die Teilnehmerin und die Teilnehmer ihr Leistungsabzeichen entgegennehmen. Ihr erstes Leistungsabzeichen in Bronze errangen Klara Schmer, Marco Krummrein und Steffen Scheiner. Silber gab es für Marius Stüber. Gold auf blauem Grund erreichte Klaus Pfeufer, Gold auf grünem Grund Frank Jacob und Markus Neeser und die Endstufe, Gold auf rotem Grund, konnte Michael Schwarz erringen. Die Löschgruppe vervollständigte Kommandant Stefan Gruber als Gruppenführer.

Einsatz gelobt

Dürr lobte die Teilnehmerin und die Teilnehmer für die geleistete Prüfung und die Ausbildungsabende. Auch das Mitglied, das die Endstufe erreicht habe, solle weiter mit dabei bleiben, denn in einigen Jahren bereits ist neben der Leistungsprüfung für die Gruppe im Löscheinsatz und der technischen Hilfeleistung eine dritte Leistungsprüfung geplant. Da könne er dann wieder von Anfang an mitmachen.

Bürgermeister Roman Menth würdigte ebenfalls den Einsatz der Löschgruppe. ag