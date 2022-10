Karatekas waren erfolgreich

Wittighausen. Die Karate-Abteilung des SV Wittighausen hat in Giebelstadt an der Internationalen Deutsche Kinder- und Jugend Kampfsportmeisterschaft erfolgreich teilgenommen.

Am Turnier waren über 100 Wettkämpfer beteiligt. Jeder Teilnehmer durfte in mehreren Kategorien sein Können unter Beweis stellen, so dass über 150 Starts stattfanden.

Vier Kategorien

Erfolgreich: Maximilian Weber, Benedikt Deppisch und Alexander Deppisch. © SV

Vom SV Wittighausen haben vier Jugendliche teilgenommen. Alle konnten die Wertungsrichter von sich überzeugen, so dass sie alle hervorragende Resultate erzielten.

Die Athleten wurden jeweils nach ihrem Alter und ihrer Graduierung entsprechend in Gruppen eingeteilt und starteten in der Kategorie „Formen/Kata“, „Waffenformen“, „Teamformen“ und auch „Pointfighting“.

Siebenmal Gold erreicht

Hierbei wurde insgesamt siebenmal Gold, einmal Silber und viermal Bronze erzielt.

Erfolgreich waren: Alexander Weber (Gold und Bronze), Maximilian Weber (Gold und Silber), Benedikt Deppisch (zweimal Gold, Bronze), Alexander Deppisch (dreimal Gold, zweimal Bronze).