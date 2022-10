Erdig-pulsierender Sinti-Swing

Niederstetten. Sinti-Swing und musikalische Saitentänze, das versprechen Vano Bamberger und sein Ensemble bei ihrem Besuch in Niederstetten.

Erdig pulsierend und virtuos improvisierter Sinti-Swing, unter die Haut gehende Jazz-Ballades und feinfühlig arrangierte Guitar-Valse – was Vano Bamberger und sein Ensemble abliefern, reiht sich nahtlos in die große Tradition der Musik deutscher Sinti ein. Zu hören ist das international erfolgreiche Quintett am Samstag, 15. Oktober ab 20 Uhr im Kult.

Immer allgegenwärtig ist der Einfluss des genialen Stammesgenossen und musikalischen Übervaters Django Reinhardt. Wenn Vano Bamberger mit Bruder Terrangi (Rhythmus-Gitarre) und Sohn Donani Bamberger (Solo-Gitarre) zu swingen beginnt, fühlt man sich augenblicklich in das Pariser Ambiente der großen Swingjazz-Zeiten versetzt.

Die drei Gitarristen der Sinti-Familie Bamberger – Vano, Donani und Terrangi – haben sich mit dem einfühlsamen Jazz-Klarinettisten Jerry Senfluk und dem Kontrabassisten Antonin zusammengetan und so ist das waschechte Sinti-Familienunternehmen, ergänzt durch Klarinette und Kontrabass, ein wunderbar aufeinander eingespieltes Quintett. Musikalischer Kopf des Ensembles ist Vano Bamberger. Sein virtuoses, zupackendes, begeisterndes Spiel auf der Gitarre sprüht nur so vor Ideen. Karten für das Konzert im Kult gibt es bei den Fränkischen Nachrichten Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie online unter www.okticket.de oder direkt in der Städtischen Mediothek Niederstetten unter mediothek@niederstetten.de, Telefon 07932/60032.