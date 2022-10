Crailsheimer Innenstadt soll attraktiver gestaltet werden

Der Crailsheimer Gemeinderat wird an diesem Donnerstag nach Vorberatung im Bau- und Sozialausschuss darüber entscheiden, ob im Rahmen eines Verkehrsversuches Teile der Karl- und Wilhelmstraße im kommenden Jahr für einige Monate gesperrt werden sollen. In dieser Zeit soll die Strecke in eine temporäre Fußgängerzone verwandelt werden, die mit zahlreichen Elementen zu einer Steigerung der

...