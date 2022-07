Amtsverweser soll bald übernehmen

Niederstetten. Um die „Wahl eines Amtsverwesers“ geht es in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Niederstetten am Mittwoch, 27. Juli um 19.30 Uhr in der Alten Turnhalle, Seestraße 2.

Auf der Tagesordnung steht neben der Bestellung einer Standesbeamtin und interkommunale Zusammenarbeit im Personenstandswesen der Nachtragshaushaltsplan 2022/Stellenplan, sowie Bekanntgaben und der Punkt Verschiedenes.

In Sachen Amtsverweser für die Stelle der vorläufig dienstenthobenen Bürgermeisterin Heike Naber war es zuletzt zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Ratsmitgliedern und dem Landratsamt Main-Tauber gekommen.

In Niederstetten hatte man sich aus Tauberbischofsheim nicht genügend unterstützt gefühlt. Das Landratsamt wiederum sah sich bei der Stellensuche nicht zuständig, begrüßte aber die öffentliche Ausschreibung.

Nach FN-Informationen handelt es sich bei dem Bewerber um einen fachlich hoch qualifizierten und verwaltungserfahrenen Bewerber.