Wechsel an der Spitze

Reisenbach. Über ein „volles Haus“ freute sich der Reisenbacher Abteilungskommandant Rainer Schäfer zur Jahreshauptversammlung in der Alten Schule. Er erinnerte an die Aktivitäten 2022 mit sieben Übungen inklusive der Herbstabschlussübung gemeinsam mit der Abteilungswehr Scheidental. Die Reisenbacher Abteilungswehr wird getragen von 26 Aktiven, acht Kameraden in der Alters- und 13 in der Jugendwehr. Das 75-Jahr- Jubiläum der Wehr wird beim Hähnchenfest 2023 nachgeholt.

Nach seinem Dank an die vielen Unterstützer der Wehr in seinem Team und von der Gemeinde zog Jugendwart David Brenneis sein positives Resümee, auch wenn die 13 Jugendlichen Pandemie-bedingt nur sechs Übungsabende hatten. An der Jugendflamme Stufe 1 hatten Felix, Timo, Ayana und Marit erfolgreich teilgenommen.

Der positive Kassenbericht von Kassenwart Steffen Banschbach erhielt von den Kassenprüfern Manfred Link und Gerd Gröschl ausschließlich Lob, worauf die Entlastung des Vorstands einstimmig ausfiel. Ebenso einstimmig waren das Ergebnis zur Wahl des neuen Abteilungskommandanten Phillip Steigleder unter Wahlleitung von Bürgermeisterstellvertreter Christian Hört: Nach einer Amtszeit von 26 Jahren stellte sich Rainer Schäfer als Abteilungskommandant nicht mehr zur Wiederwahl, er dankte allen für die stete Unterstützung während seiner Amtszeit.

Da durch die Wahl seines Nachfolgers ein Platz im Ausschuss neu zu besetzen war, stellte sich Rainer Schäfer zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Mit Geschenkkörben wurden gewürdigt Siegbert Link zum 60. Geburtstag, Thomas Banschbach für 25 Jahre im aktiven Dienst und Hermann Münch zum 90. Geburtstag und für 75 Jahre Mitgliedschaft. Befördert wurden Felix Schäfer, Nicolai Böhle und Nico Schäfer zu Oberfeuerwehrmännern.

In ihren Grußworten hoben die Ehrengäste den engagierten fachlichen und gemeinschaftlichen Einsatz der Reisenbacher Feuerwehrabteilung zur Bereicherung des Ortslebens besonders hervor und dankten Rainer Schäfer, der 26 Jahre lang Verantwortung übernommen hatte.

Diesem positiven Feedback schloss sich auch Steffen Banschbach als stellvertretender Abteilungskommandant mit einem Dank an Rainer Schäfer für dessen Führungsqualitäten und die gute Zusammenarbeit an. L.M.