Rückblick auf das Jubiläumsjahr

Mudau. Unter reger Beteiligung der Mitglieder und des halben VdK-Kreisvorstands, darunter der Kreisvorsitzende Wolfram Reichert, Kreisfrauenbeauftragte Marion Kirchgeßner und Kreisrevisor Patrik Kirchgeßner sowie Ulrich Benig als Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Schloßau und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger blickte der VdK-Ortsverband Mudau auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr zu seinem 75. Geburtstag im Restaurant „Goldene Olive“ zurück. Zahlreiche Mitglieder wurdenbeid er Jahreshauptversammlung für ihre Treue geehrt und Neuwahlen durchgeführt.

Gelungene Feier

Vorsitzender Franz Brenneis war in seinem Rückblick stolz auf aktuell 303 Mitglieder und ging vor allem auf die gelungene Jubiläumsfeier im Restaurant „Genuss am Golfpark“ sowie den Familientag in Stuttgart zum Thema „Pflege macht arm“ mit der Überreichung von 100 000 Unterschriften ein.

Über die Aktivitäten im Jahr 2022 berichtete Schriftführerin Waltraud Gaibler. Demnach hatte man unter anderem zu 17 hohen Geburtstagen, darunter mit großem Dank der langjährigen Frauenbeauftragten Renate Kolb zum 90. gratuliert.

Einen trotz oder wegen Corona überaus positiven Kassenstand legte Schatzmeisterin Elke Habedank vor, und die Kassenprüfer Willi Müller und Paul Drabinski bescheinigten ihr eine korrekte Kassenführung, worauf die Entlastung von Kasse und Vorstand seitens der Mitglieder auf Antrag von Willi Müller auch als Dank und Anerkennung einstimmig ausfiel.

Mit einem Dank an alle treuen Mitglieder leitete Franz Brenneis zur Würdigung dieser besonderen Spezies über mit Urkunden und Ehrennadeln in Silber und Gold: Silber erhielten für zehn Jahre treue Mitgliedschaft Hildegard und Kurt Back, Thomas Balzer, Johann und Ulrike Breunig, Annalena und Thomas Haas, Erich Hirsch, Harald Hofmann, Thomas Miltner, Siegfried Müller, Gerhard und Hildegund Sammet, Ehrmann, Ursula Schneider, Susanne Schöllig, Klemens und Liane Schork und Reiner Walter.

Mitglieder ausgezeichnet

Für 25-jährige Treue zum VdK wurden Richard Gimber und Gerd Henn mit Gold ausgezeichnet. Mit der Verdienstehrennadel des VdK in Gold wurde für über zehn Jahre im Amt des ehrenamtlichen Revisors Paul Drabinski ausgezeichnet.

Die Neuwahlen zum Vorstand brachten unter Wahlleitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger folgendes einstimmiges Ergebnis:

Vorsitzender Franz Brenneis, 2. Vorsitzende Liane Merkle, Schriftführerin Waltraud Gaibler, Schatzmeisterin Elke Habedank, Frauenbeauftragte Ursula Damm, Betreuer für Rentner und Behinderte Kurt Habedank, Beisitzer Christoph Helter, Günter Russ und Leo Damm, Revisoren Willi Müller und Robert Halli.

In den Grußworten der Ehrengäste wurde bei der Versammlung die gute Arbeit des Ortsverbandes Mudau bei steigender Notwendigkeit des VdK ebenso hervorgehoben, wie die hervorragende Kooperation zwischen den Ortsverbänden Mudau und Schloßau.

Kreisvorsitzender Wolfram Reichert informierte außerdem über die Arbeit des Sozialverbands VdK, die sich im Kreisverband mit seinen fast 8000 Mitgliedern auch ausdrückt in über 360 000 Euro, die in 326 Verfahren 2022 von den Sozialreferenten Marcel Hofmann und Dirk Wenz für Mitglieder erstritten werden konnten. L.M