„Tolles Werk“: Das „M 22“ wurde offiziell übergeben

Mudau. Bei der offiziellen Übergabe des „M22“ bezeichnete Walter Herkert als Vorsitzender des Vereins örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach und als Korrekturleser der M-Redaktion die 13. Auflage des Mudauer Jahrbuchs als „tolles Werk“ mit einem ebenso tollen Cover, das an das mit einem Jahr Verspätung durchgeführte Fest zu 750 Jahre Ersterwähnung im Ortsteil Schloßau erinnert. „Dieses Ereignis war es uns wert, die Titelseite zu zieren, weil es ein Musterbeispiel ist, was ein kleiner Ort wie Schloßau auf die Beine stellen kann, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Es zeigt die Schloßauer Tracht, die extra für dieses Fest angefertigt wurde.

Weiter informierte Walter Herkert, dass man das schöne kompakte und handliche Format auch für die 13. Fortsetzung dieser besonderen, vielleicht einmaligen, Ortschronik beibehalten habe. Auf 212 Seiten – wie im M21 – erinnern 350 Bildern zu 285 verschiedenen Themenbereichen an das letzte Jahr. Den meisten Platz nehmen wieder die Vereine und Stiftungen ein, die auf fast 90 Seiten über ihre Veranstaltungen, Aktivitäten und Versammlungen berichten. Dahinter folgt schon die Gemeindeverwaltung, die auf 20 Seiten über Gemeinderatsbeschlüsse, Baumaßnahmen, Personalien, Blutspender-Ehrungen oder auch die Feuerwehren informiert.

Etwa gleich viel Platz in Anspruch nehmen die Kindergärten und Schulen, die Kirchen, ebenso Mudauer Persönlichkeiten, das Mudauer Wirtschaftsleben und das Odenwälder Allerlei. Je weniger Corona mit der Zeit ein Thema war, desto mehr haben die Themen unter Kunst und Kultur, unter Mudau aktiv und auch die Klassentreffen zugenommen. „Interessant an den Statistikseiten ist allein schon die Tatsache, dass die Bevölkerung der Gesamtgemeinde in 2022 um 48 Personen oder ein Prozent zugenommen hat“, nannte Herkert ein Beispiel mit dem Fazit: „Wir alle zusammen haben in 15 Monaten Arbeit wieder ein Werk zustande gebracht, auf das wir stolz sein können und von dem wir sagen können: Es hat sich gelohnt. Und wir hoffen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger von Mudau dies auch honorieren, indem sie – möglichst bald möglichst alle – Exemplare kaufen.“ Sowohl Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger als auch Klaus Schork als „Macher“ des Jahrbuchs und Hans Slama als Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) schlossen sich nahtlos der Begeisterung von Walter Herkert zum „M22“ und dem Dank an Willi Müller als zuverlässigen und engagierten Geschäftsführer der GbR des HVV und des VöG als Herausgeber des Jahrbuchs und an die fleißigen M-Redakteure Ernst Hauk, Gernot Hauk, Klaus Meixner, Thomas Müller, Klaus Schork, Wilhelm Schwender, Walter Thier und Walter Herkert sowie Herkert sowie Liane Merkle, Bianca Groß, Marco Scheiwein und Simone Schölch als Text- und Fotolieferanten und die unverzichtbaren Sponsoren an. Für Layout und Druck zeichnete Marco Scheiwein verantwortlich. Erhältlich ist das bei Aral- und Esso-Tankstelle, den Filialen von Volksbank und Sparkasse, Scheiwein Mediengestaltung, Landbäckerei Schär, Gemeindeverwaltung, Golfclub, in Mudau und Schloßau bei Bäckerei Münkel, beim Schloßauer Gasthaus „Zum Hirsch“ und den Ortsvorstehern. L.M.